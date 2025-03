Costanza: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai 1

video suggerito

Oggi, domenica 30 marzo, inizia su Rai1 la fiction Costanza, tratta dai libri di Alessia Gazzola e girata tra Vicenza e Verona. Protagonista della storia è Costanza Macallè, una giovane laureata in Paleopatologia. A indossare i panni del personaggio centrale del racconto è Miriam Dalmazio, nota per il suo ruolo in Studio Battaglia. Gli 8 episodi, che mettono in scena le vicende del primo libro di Gazzola, andranno in onda in quattro prime serate. Nel cast anche Marco Rossetti, Lorenzo Cervasi e Franco Castellano.

Le anticipazioni della prima puntata di Costanza del 30 marzo

Nella prima puntata di Costanza, la protagonista scopre di aver vinto un assegno di ricerca a Verona, dove vive sua sorella Toni e dove potrà lavorare come paleopatologa. La figlia Flora di sei anni, insiste per incontrare il padre che non ha mai conosciuto, e così Costanza si decide a contattare Marco, che abita proprio lì e che non ha mai saputo di avere una figlia. Nel suo primo giorno di lavoro, Costanza incontra Ludovico e inizia a registrare un podcast in cui racconta le sue ricerche.

Marco non prende bene la notizia e discute con Costanza. Quest'ultima si rende conto di provare attrazione per Ludovico, ma non vuole affezionarsi perché l'uomo è divorziato da poco. Il prof. Melchiorre, direttore del Dipartimento, comunica a Costanza e alla collega archeologa Diana che dovranno contendersi l’unico posto disponibile per un incarico di tre anni.

La trama della fiction di Rai 1

Costanza è l'adattamento televisivo del romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola primo libro della trilogia che vede come protagonista la paleopatologa Costanza Macallè. Si tratta di una commedia romantica condita da un mistero. Mriama Dalmazio indossa i panni della protagonista, madre di Flora che da Messina si trasferisce a Verona quando vince un assegno di ricerca di un anno presso il prestigioso Dipartimento di Paleopatologia. In città abita sua sorella Antonietta a cui è molto legata e Marco, padre di Flora (che non sa di avere una figlia).

Il cast: attori e personaggi

Nel cast della serie volti noti nel panorama delle fiction:

Costanza è MIRIAM DALMAZIO

Marco è MARCO ROSSETTI

Ludovico è LORENZO CERVASIO

Toni è ELEONORA DE LUCA

Diana è CATERINA SHULHA

Anselmo è DAVIDE IACOPINI

Celestina è CAROLA STAGNARO

Melchiorre è FRANCO CASTELLANO

Federica è GIULIA ARENA

Selvaggia è BIANCA PANCONI

Flora è ELENA SOPHIA SENISE

Ezzelino è ALESSANDRO CREMONA

Federico II è KASPAR CAPPARONI

Brigit è GRAZIA GAGLIARDI

Biancofiore è MIA EUSTACCHIO

Aldegard è FRANCESCO FERDINANDI

Lanfranco è MARCO BRANDIZI

Arturo è LUIGI DI FIORE

Stefano è FEDERICO CALISTRI

Quante puntate sono e quando finisce Costanza

Le puntate della prima stagione della serie tv Costanza sono otto, suddivise in quattro prime serate, in cui andranno in onda due episodi. Al momento la programmazione dovrebbe essere la seguente:

Prima puntata : Domenica 29 marzo

: Domenica 29 marzo Seconda puntata : Domenica 6 aprile

: Domenica 6 aprile Terza puntata : Domenica 13 aprile

: Domenica 13 aprile Quarta puntata: Domenica 20 aprile

Dove è stata girata la serie di Rai 1

Costanza è stata girata a Verona al Castello di Montorio, il Museo degli affreschi Cavalcaselle, la tomba di Giulietta, l’Arsenale e il belvedere sull'Adige. Alcune riprese, poi, hanno avuto luogo a Vicenza: tra Piazza Duomo e il Museo Diocesano.