Ascolti tv domenica 30 marzo: chi ha vinto tra Costanza e Lo Show dei Record Gli ascolti tv di domenica 30 marzo, tutti i dati Auditel. La fiction Costanza in onda su Rai1 è stata vista da 4.028.000 spettatori con il 23.2% di share.. Lo Show dei Record con Gerry Scotti su Canale 5 è stato visto invece da 1.864.000 spettatori e uno share del 12.1%. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

La prima serata di ieri, domenica 30 marzo, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata della nuova serie tv Costanza. Canale 5 ha proposto una nuova puntata de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra Costanza e Lo Show dei Record

Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti, dove concorrenti sempre diversi si sono messi alla prova per battere nuovi record. L'appuntamento è stato visto da 1.864.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai1 invece spazio ai primi episodi della nuova fiction Costanza, tratta dal libro di Alice Gazzola dal titolo Questione di Costanza. Racconta la storia di Costanza appunto che, finito il turno da rider per le strade di Messina, scopre di aver vinto un assegno di ricerca a Verona dove vive sua sorella Toni e dove finalmente potrà lavorare come paleopatologa, la sua specializzazione. Gli episodi sono stati visti da 4.028.000 spettatori pari al 23.2% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste, tutti i dati Auditel

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha intrattenuto 751.000 spettatori (3.8% di share) e N.C.I.S. Origins 587.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Le Iene ha incollato davanti al video 1.289.000 spettatori con il 9.2% di share. Su Rai3 Presadiretta segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato 597.000 spettatori (4.2% share). Su La7 La7 Storia – L’Assassinio del Banchiere di Dio ha raggiunto 286.000 spettatori e il 2% di share. Su Tv8 Paddock Live ha ottenuto 565.000 spettatori con il 3.4%. Sul Nove Che Tempo Che Fa ha radunato 1.285.000 spettatori con il 6.9% nella presentazione, 1.688.000 spettatori con l’8.9% nella prima parte e 934.000 spettatori con il 7.9% nella seconda parte parte chiamata Il Tavolo.