Costanza, anticipazioni terza puntata del 6 aprile: Costanza confessa il tradimento Le anticipazioni della terza puntata della fiction Costanza, in programma per domenica 6 aprile 2025, dalle 21.30 su Rai 1. Nel quinto e sesto episodio Costanza confesserà il tradimento a Ludovico, ma lui non la prenderà bene.

A cura di Gaia Martino

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Costanza, in onda domenica 6 aprile 2025, dalle ore 21.30 su Rai 1. Nel quinto e sesto episodio della fiction Costanza confesserà il tradimento a Ludovico. Ecco cosa succederà nella prossima puntata della fiction tratta dai libri di Alessia Gazzola con Miriam Dalmazio protagonista.

Costanza: le anticipazioni della terza puntata del 6 aprile

La puntata della fiction Costanza in programma per domenica 6 aprile 2025 trasmetterà gli episodi 5 e 6. Costanza e Marco continueranno a pensare al bacio che si sono dati. Dopo aver chiarito a Marco che è stato uno sbaglio, Costanza deciderà di essere sincera con Ludovico. Ma quando lui le parlerà della sua intolleranza per i tradimenti, non gli farà più alcuna confessione. Diana scoprirà di essere incinta, ma lei e Anselmo reagiranno alla notizia con sentimenti opposti. Una volta scoperta la gravidanza della collega, Costanza si riavvicinerà a lei. Quando intuirà che il corpo di Aldegard potrebbe essere sepolto proprio a Montorio, Diana la appoggerà: gli scavi riporteranno alla luce il suo scheletro. Costanza raggiungerà Ludovico per festeggiare i successi lavorativi e gli confesserà il bacio dato a Marco, scatenando in lui una forte reazione.

Ludovico lascia Costanza, poi ci ripensa

Nonostante i successi del Dipartimento, a Melchiorre verranno negati altri fondi per proseguire le ricerche. Diana cercherà un bando per proseguire, mentre Costanza registrerà quella che potrebbe essere l’ultima puntata del suo podcast: la sua invettiva contro il taglio dei fondi potrebbe ribaltare la situazione. Vista l’attrazione per Stefano, Toni deciderà di sospendere le sedute, ma cambierà idea quando lo vedrà gestire un attacco di rabbia del figlio. Ludovico continuerà a evitare Costanza: crederà che sia ancora troppo legata a Marco, ma Anselmo proverà a farlo ragionare su suggerimento di Diana. Alla notizia che il rettore ha sbloccato i fondi, i colleghi festeggeranno e Costanza e Ludovico si riconcilieranno.