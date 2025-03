video suggerito

Costanza, anticipazioni della seconda puntata: Ludovico si dichiara, tra Marco e Costanza accade qualcosa di inatteso Le anticipazioni della seconda puntata di Costanza, in onda domenica 6 aprile alle 21:30 su Rai1. Nel secondo e terzo episodio della fiction con Miriam Dalmazio, tra Costanza e Marco accade qualcosa di inaspettato.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Costanza, in onda domenica 6 aprile dalle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo e quarto episodio della fiction, Marco e Costanza sembra siano ancora più vicini, ma lei scopre che la fidanzata di lui, Federica, non sa ancora della bambina. Intanto all'Università si fanno nuove ipotesi sui possibili padri di Biancofiore. L'appuntamento è domenica in prima serata.

Costanza, anticipazioni seconda puntata del 6 aprile

Nelle anticipazioni della seconda puntata di Costanza, Toni consigli alla sorella di chiarire la sua condizione sia con Marco che con Ludovico. Nel momento in cui Costanza sembra essersi avvicinata a Marco, e lui si prepara a conoscere Flora, scopre che Federica non sa dell'esistenza della bambina. Intanto all'Università, Diana e Anselmo ipotizzano tre possibili padri di Biancofiore, la figlia di Selvaggia. Costanza non comprende l'atteggiamento competitivo della collega, quindi segue un'intuizione che racconta nel podcast. Ludovico porta Costanza in un posto speciale, dichiarandole di essersi innamorato, intanto Marco accompagna Flora al parco e Federica li vede.

Federica vuole conoscere Costanza

Diana si scaglia contro Costanza per aver divulgato nel podcast informazioni non verificate, smentite poi da una sua ricerca, che provoca l'irritazione di Melchiorre. Diana riconosce in Aldegard il vero padre di Biancofiore, e Costanza registra un'altra puntata del podcast per rimediare. Toni prende in terapia il vicino di casa, pasticciere, sebbene sia consapevole del fatto che le piaccia, e non poco. Federica perdona Marco, ma vuole conoscere Costanza e si convince del fatto che lei non rappresenti una minaccia per il suo matrimonio. Una sera, però, Marco deve occuparsi di Flora, a cui improvvisamente sale la febbre, Costanza li raggiunge e lui, una volta rientrato l'allarme, la bacia.