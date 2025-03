Mare Fuori 5, anticipazioni seconda puntata del 2 aprile: l’addio di un detenuto all’IPM e la verità su Simone

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Le anticipazioni della seconda puntata di Mare Fuori 5 in onda mercoledì 2 aprile 2025, in prima serata su Rai 2. La quinta stagione della serie tv di successo è tornata in tv – dopo il lancio dei primi episodi su Rai Play – con Ludovico Di Martino alla regia. Rosa Ricci torna nell'ipm di Napoli dopo aver lasciato Carmine Di Salvo all'altare: ad attenderla in carcere nuovi personaggi e nuovi colpi di scena. Nel prossimo appuntamento con la serie tv di mercoledì 2 aprile andranno in onda gli episodi 3 e 4 dal titolo I rischi della fiducia e Non è colpa tua.

Mare Fuori 5, anticipazioni seconda puntata del 2 aprile

Nella seconda puntata di Mare Fuori 5 in programma per mercoledì 2 aprile 2025 andranno in onda gli episodi 3 e 4. Micciarella scoprirà che Milos ha ucciso Edoardo e che Rosa ha già preso i soldi del padre. Nel frattempo, nell'IPM arriverà un nuovo ragazzo di nome Tommaso che, una volta in cella, si renderà protagonista di uno scontro con Simone. Si scoprirà il motivo per il quale Tommaso è finito in carcere. La zia di Simone incontrerà Donna Wanda: si scoprirà che Simone, in realtà, è un infiltrato della boss nell'ipm nel tentativo di scoprire informazioni sulle prossime mosse della Ricci. Teresa, preoccupata per l'assenza di Edoardo, inizierà a insistere con Carmela nel tentativo di scoprire dove è finito il padre di sua figlia. Mimmo lascerà il carcere dopo che Massimo lo farà entrare nel programma di protezione, insieme alla madre e ai fratelli.

Anticipazioni Mare Fuori 5: Milos scoprirà il tradimento di Cucciolo

Massimo continuerà a incontrare la madre di Rosa chiedendole dettagli sulla famiglia Ricci. Tommaso, dopo un diverbio con Rosa, verrà picchiato da Cucciolo e da Simone ma non racconterà l'accaduto alle guardie. I milanesi avvicineranno Lino e lo corromperanno consegnandogli soldi in cambio del suo silenzio sullo spaccio di droga nell'ipm. Carmela continuerà a operare per conto di Rosa e allontanerà Teresa. Dopo aver scoperto che Milos ha ucciso il marito, lo minaccerà di morte. Milos capirà di essere stato tradito da Cucciolo e proverà a ucciderlo, senza risultati.