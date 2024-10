I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente: cast, trama e puntate della fiction con Elena Sofia Ricci

video suggerito

Ninfa Dormiente è il titolo della seconda stagione di I casi di Teresa Battaglia. La serie tv con Elena Sofia Ricci protagonista va in onda in tre prime serate su Rai 1: trama, anticipazioni e cast.

A cura di Gaia Martino

Ninfa Dormiente è il titolo della seconda stagione de I Casi di Teresa Battaglia, la fiction di Rai 1 che vede protagonista Elena Sofia Ricci, in onda in tre prime serate con due episodi a puntata, tratta dal secondo libro di Ilaria Tuti. La profiler torna a indagare in Friuli Venezia Giulia su verità nascoste e omicidi: la trama, il cast e le anticipazioni delle puntate.

Le anticipazioni della seconda puntata di I casi di Teresa Battaglia

Nella seconda puntata della serie in onda stasera, martedì 29 ottobre, andranno in onda su Rai 1 gli episodi 3 e 4. Emmanuel è sparito e in casa verranno rinvenute tracce di colluttazione e le impronte di Diego, che negherà, però, di averlo ucciso. Intanto, tra Sandro e Krisnja nascerà un'attrazione. Teresa coinvolgerà Alice, esperta di rilevamento di resti umani, e insieme, seguendo il percorso di Marta, faranno una macabra scoperta. Teresa scoprirà che Emmanuel era presente all'omicidio di Aniza e che sia lei sia Hanna erano in dolce attesa quando sono morte. Intanto, Sandro e Krisnja si avvicineranno e Diego si addentrerà nel bosco per affrontare il "mostro". Qualcuno entrerà in casa di Teresa rubando il suo diario e lasciando una foto della famiglia Di Lenardo.

Il cast de I casi di Teresa Battaglia

Nel cast della serie è stato confermato il trio già visto nella prima stagione composto da Elena Sofia Ricci (Teresa Battaglia), Gianluca Gobbi (Giacomo Parisi) e Giuseppe Spata (Massimo Marini). A loro, nei nuovi episodi, si affiancano Fausto Maria Sciarappa (Alberto Lona) e Maria Bajma Riva (Alice). Nel cast anche Ettore Belmondo (Antonio Parri), Luigi Petrucci (Giuli Nistri) e Alessandro Orrei (Diego).

Alessandro Orrei in Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia

La trama della fiction con Elena Sofia Ricci

Ambientato sulle montagne friuliane della Val Resia, Teresa Battaglia troverà il corpo della giovane Marta Trevisan, poliziotta morta apparentemente suicida con un colpo di pistola al cuore. I conti non torneranno e la protagonista, interpretata da Elena Sofia Ricci, indagherà fino a scoprire che dietro alla morte di Marta si nasconde un omicidio e un quadro, Ninfa Dormiente, un ritratto dipinto con sangue umano che ritrae il volto di una giovane donna senza nome.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia va in onda in tre puntate, in prima serata su Rai 1. Ciascuna puntata contiene due episodi dalla durata di circa 50 minuti. I primi due episodi sono andati in onda lunedì 28 ottobre 2024. Le prossime puntate sono in programma per martedì 29 ottobre 2024 e per lunedì 4 novembre 2024.

Prima puntata, 28 ottobre 2024

Seconda puntata, 29 ottobre 2024

Terza puntata, lunedì 4 novembre 2024

Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia

Dove è stata girata la serie

Le riprese della fiction di Rai 1 si sono svolte in Friuli Venezia Giulia, precisamente a Malborghetto, Tarvisio, Camporosso, Cave del Predil, Fusine in Valromana, Valbruna, Chiusaforte e Udine, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.