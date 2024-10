video suggerito

Le location de L’ispettore Stucky: dove è stata girata la serie su Rai 2 Mercoledì 30 ottobre va in onda “L’ispettore Stucky”, la nuova serie poliziesca con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova: la fiction è girata a Treviso, set misterioso e affascinante perfetto per un poliziesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuseppe Battiston è l'ispettore Stucky

Mercoledì 30 ottobre va in onda su Rai 2 L'ispettore Stucky, la nuova serie poliziesca che ha per protagonista Giuseppe Battiston nei panni di Giuseppe Stucky, un poliziotto di origine persiana. Ad affiancarlo c'è Marina De Santis, una medica legale interpretata da Barbora Bobulova, che aiuterà l'ispettore a risolvere le sei storie che si troverà ad affontare. La serie ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas è ambientata in Veneto, soprattutto nella città di Treviso.

I luoghi della serie L'Ispettore Stucky in Veneto

Le riprese della serie si sono svolte a Treviso, in Veneto, a partire da marzo 2024 e si sono protratte per tre mesi e mezzo. La troupe si è concentrata anche nelle zone limitrofe nel Nord Est della regione. Tra i luoghi della città che è possibile riconoscere c'è sicuramente la Galleria Manin.

Uno degli edifici storici di Treviso

La Galleria è stato uno dei primi set allestiti in città: si trova nell'omonima via del centro storico ed è una delle strade simbolo della città. La caratteristica di questa serie è la tendenza dell'ispettore Stucky a risolvere i casi nella trattoria dell'amico, Secondo (Diego Ribon). Come hanno raccontato Giuseppe Battiston e Barbara Bobulova, la trattoria in cui Stucky va sempre esiste davvero e si trova proprio in centro a Treviso. Il Lungosile Mattei, dove Stucky cammina durante il giorno, e piazza dei Signori sono tra le location che è possibile riconoscere a vista d'occhio. Tra i monumenti troviamo anche il palazzo del Trecento, così come le mura e i corsi d'acqua in città.

Piazza dei Signori a Treviso

Oltre a Treviso, la serie è stata girata anche nelle campagne che lambiscono la città, mentre gli interni della serie sono stati girati interamente nei teatri di posa a Roma, come accade per tantissime altre fiction italiane.