Dov'è stata girata Rocco Schiavone 6, i luoghi della serie con Marco Giallini in onda su Rai 2 Va in onda martedì 19 febbraio 2025 la prima delle quattro puntate di Rocco Schiavone 6, la serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini editi da Sellerio: scopriamo dov'è stata girata la sesta stagione.

Marco Giallini è Rocco Schiavone

Martedì 19 febbraio 2025 va in onda su Rai 2 Rocco Schiavone 6, la serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini editi da Sellerio e interpretata da Marco Giallini. La serie composta da quattro puntate segue le avventure e i casi del vicequestore di Aosta, città in cui è stato trasferito da Roma e che non ama particolarmente per via delle temperature rigide. La quinta stagione si era conclusa con la rivelazione riguardo al tradimento dell'amico di Schiavone, Sebastiano, responsabile della morte di sua moglie Marina. Le quattro puntate, che andranno in onda a partire da martedì 19 febbraio, sono state girate tra Ivrea, Roma, Buenos Aires e ovviamente Aosta, centro nevralgico delle avventure di Schiavone.

Le riprese di Rocco Schiavone in Italia e in Argentina

Le riprese si sono svolte tra marzo e 23 aprile 2024. Come ha raccontato il regista Simone Spada, la sesta stagione è piuttosto movimentata anche dal punto di vista delle location: le riprese si sono concentrate non solo in Valle d'Aosta, ma anche nel Lazio, vicino a Torino, per poi spostarsi oltreoceano, in Argentina, dove Rocco Schiavone arriva per cercare l'amico che l'ha tradito, Sebastiano, interpretato da Francesco Aquaroli.

Marco Giallini in una scena girata in Valle d'Aosta

Tra i luoghi che ricorrono nelle varie stagioni troviamo Piazza Chanoux, nel centro di Aosta: sotto il porticato che corre lungo la piazza si trova lo storico Caffè Nazionale, frequentato dal vicequestore Schiavone. Il commissariato, invece, è stato ricostruito nell'area dismessa dell'ex acciaieria di Cogne, nella zona sud di Aosta.

Una scena di "Rocco Schiavone 6"

Tra le altre location di Aosta che sono diventate familiari ai telespettatori troviamo il chiostro di Sant'Orso e il teatro Romano. Luoghi simbolo del capoluogo della Valle d'Aosta, questi due monumenti sono la vista che Rocco Schiavone ha dalla sua casa di Aosta.

Il Teatro Romano di Aosta

Le scene girate a Ivrea

A cinque anni di distanza dalla prima stagione, la troupe di Rocco Schiavone torna a girare in Piemonte, per la precisione a Ivrea, comune in provincia di Torino, noto soprattutto per via del carnevale. Le scene ambientate a Ivrea sono state girate nell'aprirle 2024: i luoghi interessati dalle riprese, come riporta la Film Commission Torino Piemonte, sono l'Ivrea Canoa Club, la gioielleria in piazza Ferruccio, Palazzo Olivetti – che fa parte del complesso Olivetti che insieme alla città è patrimonio mondiale dell'Unesco – via Jervis e alla Scuola elementare di Ivrea.

Palazzo Uffici Olivetti | Foto palazzoolivetti.it