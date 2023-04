Rocco Schiavone 5: trama, cast e puntate della fiction con Marco Giallini A partire da mercoledì 5 aprile, torna su Rai2 la fiction Rocco Schiavone 5, con Marco Giallini nei panni dell’omonimo protagonista. Vicequestore trasferito ad Aosta, si occuperà dei crimini della sua città. Nel cast anche Valeria Solarino e Miriam Dalmazio.

A cura di Elisabetta Murina

A due anni dall'ultima stagione, torna la fiction Rocco Schiavone. La prima puntata della quinta stagione andrà in onda mercoledì 5 aprile 2023 su Rai2, nonostante fosse stato proposto un cambio di palinsesto su Rai1. Il protagonista è Marco Giallini, nei panni del vice questore della polizia Rocco Schiavone. Trasferito per motivi disciplinari da Roma ad Aosta, continua a indagare sui crimini che avvengono in città, convivendo con la scomparsa della moglie Marina, prima interpretata da Isabella Ragonese e ora sostituita da Miriam Dalmazio. Nel cast ci sono anche Valeria Solarino, Filippo Dini e Lorenza Indovina, mentre la regia è affidata a Simone Spada.

La fiction e i nuovi episodi, quattro in totale, si basano sul personaggio immaginario nato dai romanzi di Antonio Manzini. Tre delle quattro nuove puntate saranno basate sul libro Vecchie Conoscenze, uscito nel giugno del 2021, mentre l'ultima sul racconto … e palla al centro, nel quale il vice questore si cimenta come calciatore e allenatore di una squadra di magistrati. L'atmosfera sarà sempre quella di un racconto giallo.

Le anticipazioni della puntata del 5 aprile

La prima puntata della quinta stagione di Rocco Schiavone si intitola Il viaggio continua e riprende la storia da dove si era interrotta con la fine della quarta stagione. L'agente D'Intino ha per sbaglio sparato un colpo di pistola, colpendo Schiavone e costringendolo a un periodo di convalescenza in ospedale. Dopo essere tornato in forze, il vicequestore è pronto a tornare al lavoro, sempre con un senso di malinconia per i vecchi tempi.

Il nuovo caso parte dal ritrovamento di un corpo sul Monte Bianco. Si tratta di un omicidio avvenuto al confine tra Francia e Italia, anche se il cadavere è stato spostato sul territorio italiano e sarebbe quindi di competenza della legge italiana. Quando il vicequestore scopre la verità, si trova a un bivio: tacere o restituirlo alle autorità francesi.

La trama della quinta stagione di Rocco Schiavone

Vicequestore della polizia ad Aosta, dove è stato trasferito per motivi disciplinari, Rocco Schiavone si occupa dei crimini della città. Ha un carattere forte: sboccato, brusco e spesso compie azioni che sono ai margini della legalità. A rendergli sopportabile la nuova vita lontano da Roma, sua città d'origine, c'è la moglie Marina, o meglio, il suo "fantasma". La donna è morta nel luglio del 2007, ma per il protagonista è come se fosse ancora viva, tanto che la vede tutte le sere quando torna a casa, riuscendo a colmare la nostalgia del passato. Nell'ultimo episodio della quarta stagione, Rocco è in ospedale per una operazione, quando viene a sapere che un noto industriale è morto per un errore di trasfusione. Un notizia che non lo convince, tanto che decide di iniziare una indagine notturna e segreta tra i corridoi dell'ospedale per capire cosa sia realmente successo.

Il cast completo: attori e nuovi personaggi

Nella quinta stagione di Rocco Schiavone ci saranno tante conferme per quanto riguarda il cast, come la presenza di Marco Giallini come protagonista, ma non mancherà anche una new entry. Si tratta di Valentina Dalmazio, che prenderà il posto di Isabella Ragonese nei panni di Marina, la moglie defunta di Schiavone. Ecco il cast completo:

Marco Giallini (Rocco Schiavone)

Francesco Acquaroli (Sebastiano)

Adamo Dionisi (Enzo Baiocchi)

Ernesto D’Argenio (Italo Pierron)

Claudia Vismara (Caterina Rispoli)

Massimo Reale (Alberto Fumagalli)

Filippo Dini (Baldi)

Gino Nardella (Casella)

Valeria Solarino (Sandra Buccellato)

Lorenza Indovina (Michela Gambino)

Miriam Dalmazio (Marina)

Dove è stato girato Rocco Schiavone 5

Anche nella quinta stagione, a fare da sfondo alle vicende di Rocco Schiavone sarà la Valle D'Aosta, regione nella quale è stato trasferito per motivi disciplinari, lasciando Roma dove è nato e cresciuto. Si tratta della stessa ambientazione dei romanzi di Antonio Manzini, a cui la storia è ispirata. In particolare, le location che gli spettatori potranno riconoscere saranno il Chiostro di Sant'Orso e i giardini, Piazza Chanoux, il Museo Archeologico Regionale e Via Guido Rey. Alcune sequenze si sposteranno nella città di Pila, vicino alla funivia, e a Chamonix, al confine con la Francia.

Rocco Schiavone 5 è ambientato in Valle D’Aosta

Quante puntate sono e come vederle in replica e in streaming su RaiPlay

Le puntate di Rocco Schiavone 5 saranno quattro in totale, trasmesse con cadenza settimanale su Rai2. Per chi non riuscisse a seguire in diretta, c'è la possibilità di recuperarle in streaming sul sito di RaiPlay, dove attualmente sono disponibili le prime quattro stagioni. Inoltre, per i fan più appassionati, da lunedì 27 marzo è possibile vedere in anteprima il primo episodio della quinta stagione, sempre su RaiPlay.