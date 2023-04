Dove è stato girato Rocco Schiavone 5: le location in Valle d’Aosta della fiction con Marco Giallini La quinta stagione di Rocco Schiavone va in onda da mercoledì 5 aprile 2023 su Rai 2 e segue le vicende del vicequestore ambientate in varie località della Valle d’Aosta.

A cura di Clara Salzano

Rocco Schiavone 5 – Credit Rai

Torna su Rai 2 e su Raiplay la quinta stagione di Rocco Schiavone in onda da mercoledì 5 aprile 2023. La serie poliziesca tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini, edite da Sellerio Editore, con la regia di Simone Spada, segue le vicende del vicequestore Rocco Schiavone, interpretato da Marco Giallini impegnato in una serie di indagine ambientate in gran parte ad Aosta e in altre località della Valle d'Aosta. Dal Tetro Romano e la Porta Pretoria di Aosta alla casa del vicequestore nel Palazzo Ansermin, vediamo tutti i luoghi della fiction Rocco Schiavone.

Rocco Schiavone in Valle d’Aosta

Il Teatro Romano e Porta Pretoria di Aosta

La fiction poliziesca Rocco Schiavone, è stata girata principalmente ad Aosta. Il capoluogo della regione si riconosce in varie scene della serie, con protagonista Marco Giallini, che ha ambientato le riprese davanti ad alcuni luoghi iconici della città come il Teatro Romano, posto lungo la via principale di Aosta, costruito qualche decennio dopo la sua fondazione nel 25 a.C, e la Porta Pretoria, edificata nello stesso anno nella parte orientale delle mura cittadine e accesso principale ad Augusta Praetoria.

Il Teatro Romano di Aosta

La casa di Rocco Schiavone nel Palazzo Ansermin

Rocco Schiavone anche nella quinta stagione della fiction vive nella stessa casa posizionata in un bell'edificio di Aosta. Si tratta di Palazzo Ansermin, situato in via Porta Praetoria 42-52, e costruito all’inizio del XVIII secolo da François René di Nus da cui prese inizialmente il nome, per poi essere titolato Ansermin quando la proprietà passò alla omonima famiglia nel 1800. Tra il 1836 e il 1842, mentre si costruiva l’Hôtel de Ville, il palazzo ospitò anche gli uffici amministrativi della città di Aosta.

Leggi anche Dove è stato girato Matrix Resurrections: le location del quarto capitolo della serie

Una scena di Rocco Schiavone ad Aosta

Le altre location di Rocco Schiavone 5 ad Aosta

Da Piazza Émile Chanoux, dove si trova il Caffè Nazionale a cui il vicequestore Rocco Schiavone è affezionato, al Chiostro di Sant’Orso con i suoi giardini, dal Museo Archeologico Regionale all'Arco di Augusto, dal Criptoportico forense a Via Sant’Anselmo, Aosta è presente in molte scene di Rocco Schiavone come protagonista silente della fiction poliziesca di rai 2.

Piazza Émile Chanoux ad Aosta

I luoghi di Rocco Schiavone 5 in Valle d'Aosta

La quinta stagione di Rocco Schiavone ha richiesto dieci settimane di ripresa in cui la produzione si è recata in varie località della Valle d'Aosta. La fiction poliziesca ha visto girare alcune scene a Pila e anche a Skyway Monte Bianco, la funivia italiana che sembra una cattedrale nel cielo e dove si trova il bar più alto d'Italia, già set della prima stagione della serie.