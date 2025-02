video suggerito

Rocco Schiavone 6, anticipazioni seconda puntata 25 febbraio: il vicequestore indaga su un presunto caso di pedofilia Le anticipazioni della seconda puntata di Rocco Schiavone 6 in onda martedì 25 febbraio alle ore 21:20 su Rai2. La trama dell’episodio Ossa Loquuntur con Marco Giallini e Paolo Bernardini. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni della seconda puntata di Rocco Schiavone 6 in onda martedì 25 febbraio alle ore 21:20 su Rai2. Il nuovo episodio della fiction con Marco Giallini, Paolo Bernardini e intitolato Ossa Loquuntur. Nella trama il caso di alcune ossa appartenenti ad una bambino ritrovate in un bosco, che sconvolge l'intera squadra e si avviano indagini su episodi di pedofilia. Nel cast della fiction anche Filippo Dini, Miriam Dalmazzo, Valeria Solarino e Claudia Vismara.

Rocco Schiavone 6, anticipazioni seconda puntata del 25 febbraio

Nell'episodio intitolato Ossa Loquuntur, in onda martedì 25 gennaio, Rocco Schiavone riceve la notizia del ritrovamento di alcune ossa in un bosco non lontano da Aosta. Il vicequestore, quindi, attiva i suoi agenti, che vengono affiancati da Alberto Fumagalli, Michela Gambino e alcuni esperti. Le ossa, si scopre, appartengono ad un bambino, il che sconvolge i membri della squadra che, però, spinti dal presentimento di Schiavone che sospetta una violenza, concentrano le indagini su alcuni casi di pedofilia verificatisi nella zona. Anche Italo Pierron, sebbene il gioco d'azzardo occupi gran parte del suo tempo e sia entrato in un giro di partire truccate, prova a darsi da fare. Schiavone, però, non riesce più a fidarsi di lui ed è convinto che prima o poi si pentirà di quanto sta facendo.

I resti sono di un bambino scomparso sei anni prima

I resti appartengono a Mirko Sensini, un bambino scomparso da Ivrea sei anni fa. La notizia sconvolge la madre Amalia e lo zio Roberto. Con le indagini si arriva a scoprire delle chat di pedofili nel dark web, che devono essere identificati cercando di decifrare anche il contenuto di quelle orribili conversazioni. È lì che si cerca il colpevole. Schiavone, insieme a Scipioni, indaga ad Ivrea provando a capire quali siano stati gli ultimi spostamenti della vittima, ma dopo sei anni le ricerche si complicano. Nonostante le difficoltà, però, Rocco non si arrende e persevera nel cercare la verità. Chi, invece, sarà costretto ad arrendersi al proprio destino è l’agente Italo Pierron.