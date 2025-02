video suggerito

Rocco Schiavone 6: cast, trama e puntate della nuova stagione con Marco Giallini Mercoledì 19 febbraio inizia la sesta stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini. Gli eventi riprenderanno dallo sconvolgente finale della stagione precedente, quando Schiavone scopre il tradimento dell'amico Sebastiano. La stagione si compone di quattro nuove puntate girate tra la Valle d'Aosta, Ivrea, Roma e Buenos Aires.

La sesta stagione di Rocco Schiavone, la serie con protagonista Marco Giallini, prende il via mercoledì 19 febbraio su Rai 2. Il vicequestore più controverso della serialità italiana torna con quattro nuove puntate che riprendono esattamente da dove si era conclusa la quinta stagione, con Schiavone alle prese con la drammatica scoperta del tradimento dell'amico Sebastiano, responsabile della morte della moglie Marina.

In questa nuova stagione, Rocco si trova a dover gestire non solo i suoi casi ad Aosta, ma anche il peso di questa verità che lo porta a confrontarsi con i fantasmi del suo passato. Accanto a lui ritroviamo la sua squadra di sempre: Italo Pierron (Paolo Bernardini), Mimmo D'Intino (Christian Ginepro), Michele Deruta (Massimiliano Caprara) e gli altri collaboratori che lo affiancano nelle indagini nella gelida Aosta.

Le anticipazioni della prima puntata di Rocco Schiavone 6 del 19 febbraio

La prima puntata, intitolata "La ruzzica de li porci", vede Schiavone alle prese con un caso complesso: la morte di un giovane precipitato da un burrone in alta montagna. L'indagine si intreccia con l'imminente partenza del vicequestore per Roma, dove dovrà testimoniare al processo contro Mastrodomenico, il dirigente degli Interni implicato nell'affaire Baiocchi.

Nella capitale, Rocco si trova faccia a faccia con il suo passato: non solo deve affrontare in aula Mastrodomenico e il ricordo del tradimento di Sebastiano, ma rivede anche l'ispettrice Caterina Rispoli dopo molto tempo. Il ritorno a Roma si rivela particolarmente doloroso, soprattutto durante il Carnevale, quando gli antichi affetti e i fantasmi del passato tornano a tormentarlo.

La trama della sesta stagione di Rocco Schiavone

La nuova stagione si sviluppa attraverso casi sempre più complessi e personali per Rocco Schiavone. Dopo il primo episodio, la trama si addensa attorno al ritrovamento delle ossa di un bambino nel bosco di Saint Nicolas. Il caso, particolarmente drammatico, coinvolge tutta la squadra in un'indagine che li porta a confrontarsi con una rete di pedofili online e con un mistero vecchio di sei anni.

La stagione raggiunge il suo culmine quando Rocco viene chiamato in Sudamerica: Furio, uno dei suoi vecchi amici romani, è partito alla ricerca di Sebastiano ed è misteriosamente scomparso. Insieme a Brizio, Schiavone si trova costretto a intraprendere un viaggio che lo porterà a confrontarsi definitivamente con il suo passato.

Il cast di Rocco Schiavone 6

Marco Giallini torna a vestire i panni del vicequestore romano trasferito ad Aosta, affiancato da un cast di attori di grande esperienza:

Paolo Bernardini nel ruolo di Italo Pierron

Christian Ginepro come Mimmo D'Intino

Massimiliano Caprara interpreta Michele Deruta

Lorenza Indovina nel ruolo di Michela Gambino

Francesco Acquaroli è Sebastiano

Valeria Solarino interpreta Sandra Buccellato

Miriam Dalmazio nel ruolo di Marina

Claudia Vismara come Caterina Rispoli

La regia è affidata a Simone Spada, che firma la sua quarta stagione della serie.

Quante puntate sono e quando finisce la nuova stagione

La sesta stagione di Rocco Schiavone si compone di 4 puntate da 100 minuti ciascuna, in onda su Rai 2 a partire dal 19 febbraio in prima serata alle 21:25. Tutti gli episodi saranno disponibili anche su RaiPlay. Gli episodi sono:

La ruzzica de li porci in onda il 19 febbraio;

in onda il 19 febbraio; Ossa loquuntur in onda il 26 febbraio;

in onda il 26 febbraio; Le ossa parlano in onda il 5 marzo;

in onda il 5 marzo; Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Sudamerica? in onda il 12 marzo.

Dove è stata girata la serie con Marco Giallini

La sesta stagione di Rocco Schiavone mantiene come ambientazione principale la città di Aosta e la Valle d'Aosta, con le sue location caratteristiche. In questa stagione, però, la serie si sposta anche in altre località: Roma, dove Schiavone torna per testimoniare al processo, Ivrea, dove si sviluppa parte dell'indagine sul caso del bambino scomparso, e Buenos Aires, dove si svolge l'ultima parte della stagione alla ricerca dell'amico scomparso. La produzione ha beneficiato del sostegno della Film Commission Vallée d'Aoste, confermando il forte legame della serie con il territorio valdostano, nonostante le nuove location internazionali che caratterizzano questa sesta stagione.