Dove si trova il lago di Un Passo dal Cielo 8: la meravigliosa location sulle Dolomiti Nell'ottava stagione di "Un Passo dal Cielo" il Commissariato di Polizia dove lavorano Vincenzo, Manuela e gli altri agenti si affaccia su uno splendido lago di montagna: dove si trova questa oasi verde.

A cura di Arianna Colzi

Giusy Buscemi in "Un Passo dal Cielo 8" | Foto Lux Vide

Giovedì 30 gennaio va in onda su Rai 1 la quarta puntata di Un Passo dal cielo 8, la fortunata serie che vede tra i protagonisti Giusy Buscemi e Raz Degan ambientata sulle Dolomiti bellunesi, in Veneto. La serie racconta le storie dei poliziotti coordinati dal vicequestore Vincenzo Nappi, il quale è affiancato dalla sorella Manuela Nappi, personaggio interpretato da Giusy Buscemi. Come nella sesta e nella settima stagione, le vicende sono ambientate anche stavolta nella zona del Cadore, non lontano dalla celebre Cortina d'Ampezzo.

Giusy Buscemi in "Un Passo Dal Cielo"

Nella serie Rai il Commissariato di Polizia in cui lavorano Vincenzo, Huber e Manuela si affaccia su uno dei laghi più belli delle Dolomiti bellunesi: si tratta del lago di Mosigo nel comune di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno.

Il lago di Mosigo

Il lago di Mosigo è perfetto per rilassarsi in mezzo ai paesaggi verdi e incontaminati delle Dolomiti. A fare da sfondo allo splendido scenario lago ci sono la Marmolada, la Croda Marcora e l'Antelao, tre delle cime più celebri delle montagne bellunesi. Il lago è noto anche come Lago di San Vito ed è stato creato artificialmente quasi cento anni fa, nel 1929. Qui si affaccia lo Chalet al lago, il ristorante e albergo che viene trasformato nel Commissariato di Polizia in Un Passo dal Cielo 8. Dal lago si accede facilmente al centro di San Vito di Cadore percorrendo la via Sentinella per soli dieci minuti a piedi.

Il lago in "Un passo dal cielo 8"

I fan più attenti della serie, però, avranno notato che il lago è cambiato durante le stagioni. Prima del lago di Mosigo, infatti, la troupe della serie aveva utilizzato il lago di Braies, splendida location in Alto Adige, come set. Il lago per dieci anni aveva accompagnato i telespettatori e gli attori di Un Passo dal Cielo.