Dove è stato girato Un passo dal cielo 8, la serie con Giusy Buscemi e Raz Degan Giovedì 9 gennaio 2025 va in onda su Rai 1 l'ottava stagione di Un Passo dal Cielo, la serie ambientata e girata sulle Dolomiti bellunesi: scopriamo tutti i luoghi di Un Passo dal cielo 8.

A cura di Arianna Colzi

Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello in "Un Passo dal Cielo 8"

Giovedì 9 gennaio va in onda su Rai 1 Un Passo dal Cielo 8, l'ottava stagione della fiction che vede protagonisti Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti oltre al nuovo ingresso nel cast, Raz Degan. Nelle sei puntate torneranno le indagini del vicequestore Vincenzo Nappi, affiancato da Manuela Nappi, personaggio di Buscemi, che si avvicenderanno con le storie personali dei personaggi. Anche questa stagione è ambientata in Veneto, come era successo per la sesta e la settima stagione.

I luoghi di Un Passo dal Cielo 8

Se la prima stagione, che vedeva come protagonista Pietro Thiene (Terence Hill), comandante del Corpo forestale di San Candido, in Trentino Alto Adige, a partire dalla sesta stagione l'ambientazione si è spostata sulle Dolomiti bellunesi, in Veneto. Dalla sesta stagione la seri è ambienta a San Vito di Cadore, comune di montagna non lontano da Cortina d'Ampezzo. Qui il commissario di Polizia Vincenzo Nappi e l'ispettrice Manuela Nappi portano avanti le loro indagini tra le splendide località delle Dolomiti.

San Vito di Cadore nelle Dolomiti

Tra le location che si vedono nell'ottava stagione è possibile riconoscere il monte Faloria e il rifugio Cinque Torri, chiamato così perché sorge alla base del complesso che fa parte del Nuvolau, gruppo all'interno delle Dolomiti orientali. Tra le altre location di montagna che si possono riconoscere troviamo anche Misurina, che è la frazione più alta del comune di Auronzo di Cadore, definita anche la Perla delle Dolomiti. Essendo il territorio del Cadore interessato dalle riprese, in Un passo dal Cielo 8 è possibile riconoscere anche le Tre Cime di Lavaredo.

Cadini di Misurina