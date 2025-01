Un passo dal cielo 8: il cast con i nuovi personaggi, la trama e le puntate della fiction con Giusy Buscemi

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Da giovedì 9 gennaio parte la nuova stagione di Un passo dal cielo 8, la fiction con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Marco Rossetti. Da quest'anno il cast vedrà un nuovo ingresso: quello di Raz Degan. Nelle nuove puntate, che sono sei in totale (ciascuna da 100 minuti), ci saranno diversi nuovi personaggi. Proseguiranno le indagini del vicequestore Vincenzo, aiutato da Manuela che lo supporta nelle inchieste, che si intersecheranno con le storie personali dei personaggi. Dalle situazioni familiari complicate alle vicende amorose, uno dei filoni più interessanti sarà quello legato al personaggio di Nathan (l'uomo degli orsi, interpretato da Rossetti), che nonostante sia diffidente, si lega a Manuela in modo profondo.

Le anticipazioni della prima puntata di Un passo dal cielo 8 del 9 gennaio

Nella prima puntata di Un passo dal cielo 8, che andrà in onda su Rai 1 giovedì 9 gennaio, verrà trattato un caso complicato: il corpo di una giovane donna viene trovato in un bosco nei pressi di San Vito di Cadore. La vittima è una ex ricercatrice della Origin GeoEngineering, e le indagini di Vincenzo Nappi, aiutato da Manuela, si concentrano su un gruppo di scienziati, tra cui Stephen Anderssen, il fondatore di un'organizzazione che si occupa di salvare i ghiacciai.

Il cast con Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Raz Degan

nel cast di Un passio dal cielo 8 ci saranno tanti attori comparsi anche nelle stagioni, ma anche diverse new entry. I personaggi principali sono interpretati da Giusy Buscemi (Manuela Nappi) ed Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi). Questo il resto del cast:

Marco Rossetti è Nathan Sartor

è Nathan Sartor Serena Iansiti è Carolina Volpi

è Carolina Volpi Gianmarco Pozzoli è Hubert Fabbricetti

è Hubert Fabbricetti Cecilia Bertozzi è Anna Riva

è Anna Riva Alice Arcuri è Laura Sostegni

è Laura Sostegni Alberto Malanchino è Gabriele Verardi

è Gabriele Verardi Raz Degan è Stephen Anderssen

è Stephen Anderssen Nino Frassica è zio Nino

Manuela Nappi è interpretata da Giusy Buscemi

La trama di Un passo dal cielo 8

I fratelli Nappi, Vincenzo e Manuela fanno ormai coppia fissa nelle indagini. In particolare, Manuela ha affinato le sue abilità nello studio della prossemica e il suo talento potrebbe offrirle nuove opportunità anche al di fuori di San Vito di Cadore, ma lei si sente a casa su ain quei luoghi, anche in virtù del legame con Vincenzo e Nathan. Quest'ultimo, trovato nel bosco da una coppia di antropologi, ha sempre sentito di appartenere alla natura, ma conoscendo i fratelli Nappi ha imparato che alcuni esseri umani meritano fiducia. Il legame tra lui e Manuela cresce sempre di più, ma lui potrebbe aver bisogno di fare chiarezza sul suo passato prima di impegnarsi. Nel casto entra un nuovo personaggio, Stephen Anderssen, un ricercatore affascinante e idealista, arriva a San Vito con la sua squadra per salvare un ghiacciaio.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

L’ottava stagione di Un passo dal cielo è composta da 6 episodi. Il primo va in onda su Rai 1 il giovedì 9 gennaio, alle 21,30. Ogni episodio ha una durata di circa 100 minuti e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Questo il calendario della messa in onda:

Episodio 1: L'uomo dei ghiacci, in onda giovedì 9 gennaio

Episodio 2: La malga dell'alba, in onda giovedì 16 gennaio

Episodio 3: La bella addormentata, in onda giovedì 23 gennaio

Episodio 4: Il figlio del cielo, in onda giovedì 30 gennaio

Episodio 5: Il sentiero oltre le nuvole, in onda giovedì 6 febbraio

Episodio 6: La casa dei ricordi, in onda giovedì 13 febbraio

Dove è stata girata la nuova stagione della fiction

Con Un passo dal cielo 8, le Dolomiti bellunesi tornano ad essere protagoniste sul piccolo schermo. Un passo dal cielo 8 è ambientata anche questa volta tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo, con numerose scene girate tra le montagne della provincia di Belluno. Le Dolomiti, dunque, sono protagoniste anche di questa nuova stagione.