Raz Degan nel cast di Un Passo dal cielo: “Sono ambientalista come il mio personaggio. Oggi vivo in un trullo” Raz Degan è la new entry del cast di Un Passo dal Cielo 8, in onda dal 9 gennaio su Rai1. L’attore interpreta il ruolo di Stephen, attento al cambiamento climatico, che sente molto vicino alle sue corde: “Sono ambientalista e pacifista. Sono nato in un kibbuz israeliano, oggi vivo in un trullo e produco olio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Il 2025 per Raz Degan si apre con una nuova avventura lavorativa. Da giovedì 9 gennaio, l'attore torna in tv nel cast della fiction Un passo dal cielo, dove interpreterà il ruolo di Stephen, un "ambientalista e pacifista". Intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato della sua vita a contatto con la natura e dei progetti per il futuro.

Raz Degan nel cast di Un Passo dal Cielo: "Sono ambientalista e pacifista"

A partire da giovedì 9 gennaio, per sei prime serate consecutive, Degan entrerà a far parte del cast della serie di successo Un passo dal cielo, in un ruolo che sente molto vicino alle sue corde: "Sono un ambientalista e pacifista. Vivo da parecchio tempo in un trullo pugliese, nella Valle d’Itria. Quando l’ho acquistato era solo un rudere in mezzo al nulla, ora è un luogo splendido". Lì, lontano dal caos della città, l'attore si dedica alla produzione di olio e precisa: "Più che un attore, mi definisco un contadino campagnolo".

Il personaggio di Stephen che porta sul piccolo schermo l'ha "colpito nel profondo" per un motivazione ben precisa:

Nella finzione scenica, egli è il fondatore della Origin, un’associazione nata per studiare gli effetti del cambiamento climatico, in particolare sui ghiacciai. Dunque, può contribuire a porci degli interrogativi su certe questioni, che possono completare il nostro viaggio vitale

La passione per la natura e per la recitazione

Fin da piccolo Degan ha vissuto a contatto con la natura: "Sono nato in un kibbuz israeliano. E sembrerà strano, ma quando ero un ragazzino volevo scappare da lì, ho viaggiato in tutte le capitali del mondo". Figlio di genitori separati, madre americana e padre israeliano (che continua a vivere in un kibbuz), ha avuto la possibilità di viaggiare per il mondo e di avvicinarsi al mondo artistico: "Sono andato a vivere negli Stati Uniti e mia madre mi portava spesso al cinema o a teatro, per lei era molto importante che conoscessi il lato artistico della vita".

La recitazione è sempre stato il suo sogno fin da piccolo: "Vedendo i personaggi cinematografici o teatrali, attraverso di essi potevo vivere mille esperienze diverse. In seguito ho fatto i mestieri più disparati: dalla moda alla recitazione". Quanto all'importanza dell'aspetto fisico nel mondo dello spettacolo ha spiegato: "Può aprire tante porte, ma ciò non vuol dire che rimangano aperte. Occorre lavorare su sé stessi".