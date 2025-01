video suggerito

Dove si trova il lago di Un Passo dal Cielo 8: la meravigliosa location a Misurina Si chiama Lago di Misurina ed è una delle location che fa da sfondo alle puntate di Un Passo dal Cielo 8: ecco dove si trova e perché è una apprezzata meta turistica.

A cura di Valeria Paglionico

Un Passo dal Cielo, la fiction che vede protagonisti Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti e Raz Degan è arrivata alla sua ottava stagione e continua a intrattenere il pubblico di Rai 1 a ogni puntata. Di cosa parla? Delle indagini del vicequestore Vincenzo Nappi che, affiancato da Manuela Nappi, si ritrova ad affrontare una serie di emozionanti storie personali. A fare da sfondo alle vicende è il Veneto, per la precisioni i meravigliosi paesaggi montani delle Dolomiti. In quanti sanno dove si trova con precisione il lago che compare nella fiction?

Il lago di Misurina in estate

Si chiama lago di Misurina ed è la meravigliosa location che compare in tutte le puntate di Un Passo dal Cielo 8. Si trova ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, a 14,2 km da Cortina d'Ampezzo e a 16,5 km da Dobbiaco, in Alto Adige, ed è contraddistinto da un perimetro è di 2,6 km e da una profondità di 5 metri. Circondato da alberghi e strutture ricettive, viene considerato una meta turistica particolarmente suggestiva grazie a una sua precisa peculiarità: durante l'inverno si ghiaccia completamente, diventando praticabile in tutta la sua estensione, mentre d'estate si scioglie.

Il lago di Misurina

Da sempre viene associato a un'originale leggenda. Si narra che il re Sorapiss avesse un'unica figlia che considerava la sua più grande ragione di vita. Misurina era una bimba dal carattere capriccioso e dispettoso che, in cambio di uno specchio magico, accettò che il padre venisse trasformato in montagna ma, impaurita dalla sua altezza, perse l'equilibrio e cadde nel vuoto.

Il lago di Misurina ghiacciato

A quel punto il re pianse così tanto da dare vita ai due ruscelli che ancora oggi contraddistinguono la zona. Il lago di Misurina vanta anche delle proprietà terapeutiche: l'aria che si respira nelle zone che lo circondano è particolarmente adatta a chi soffre di patologie respiratorie. Non a caso è proprio lì che si trova l'Istituto Pio XII, l'unico centro in Italia per la cura dell'asma infantile.

Il lago di Misurina ghiacciato visto dall'alto