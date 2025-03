Dove si trova la grotta di ghiaccio a quasi 3mila metri di altezza

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare in giro per il mondo è uno dei piaceri della vita e spesso non serve allontanarsi troppo da casa per ammirare dei luoghi unici nel loro genere, anzi, sono moltissime le mete da sogno tutte italiane che andrebbero riscoperte. Tra queste c'è l'Alpin Arena Senales a Maso Corto, nella provincia autonoma di Blozano, in Alto Adige, dove è possibile visitare una grotta di ghiaccio antichissima a quasi 3.000 metri di altezza: ecco com'è fatta e il percorso da affrontare per raggiungerla.

Quanto tempo occorre per arrivare alla grotta di ghiaccio

L'Alpin Arena Senales è la location ideale per gli amanti dell'alta quota: circondata da 126 cime oltre i 3.000 metri, offre dei panorami mozzafiato fino all'inizio della primavera (gli impianti chiudono i battenti a maggio). Complici i 42 km di discese e gli 11 impianti di risalita, dà ai turisti l'opportunità di sciare liberamente. È proprio qui, inoltre, che si trova un luogo davvero mozzafiato in cui organizzare assolutamente un'escursione: una grotta di ghiaccio così particolare da sembrare artificiale. Per raggiungerla serve affrontare un percorso di circa 5 ore (pause comprese), meglio se con una guida alpina esperta.

Grotta di ghiaccio

Il percorso ad alta quota

Per arrivare alla grotta di ghiaccio bisogna innanzitutto salire con la funivia fino a 3.212 metri, poi va attraversato il ghiacciaio del Giogo Alto con i suoi panorami mozzafiato e solo al termine di una passeggiata con vista si raggiunge la destinazione. Si trova a circa 2.800 metri di altezza e al suo interno le pareti sono talmente lisce da sembrare artificiali. La luce del sole viene riflessa dal bianco del ghiaccio, creando delle suggestive nuance sui toni dell'azzurro, mentre le stallattiti che pendono dal soffitto sono lunghe alcuni metri. Dopo aver visitato la grotta è possibile ricaricare le energie circondati dalla natura incontaminata per poi ripartire alla volta di un rifugio. In quanti di fronte queste foto saranno stati assaliti dal desiderio di organizzare un viaggio alpino?

Grotta di ghiaccio