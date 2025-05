video suggerito

Cristiano Ronaldo è svincolato, annuncio improvviso in Arabia Saudita: “È finita. Grazie a tutti” Cristiano Ronaldo dice addio all’Al-Nassr dopo due stagioni e mezzo. L’annuncio social sembra sancire la fine dell’esperienza in Arabia Saudita. Ora si apre il rebus sul futuro: Mondiale per Club possibile nuova tappa del portoghese, con Wydad Casablanca e Botafogo in pole. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cristiano Ronaldo lascia l'Arabia Saudita. Dopo oltre due anni, il fuoriclasse portoghese sembra pronto a voltare pagina. A suggellare la fine dell'avventura con l'Al-Nassr è stato lo stesso attaccante con un post pubblicato su Instagram, che suona come un congedo definitivo: "Questo capitolo è finito. La storia? È ancora in fase di scrittura. Sono grato a tutti".

Un messaggio breve ma chiaro, che arriva poche ore dopo l'ultima partita stagionale, persa 3-2 contro l'Al Fateh, e che chiude un'esperienza intensa, fatta di gol, record e polemiche.

Addio all'Al-Nassr, bilancio e numeri da record

La sconfitta contro l'Al Fateh ha segnato la fine del campionato dell'Al-Nassr, ma anche, con ogni probabilità, quella del rapporto tra il club saudita e il suo numero 7. Nonostante il gol messo a segno – l'ennesimo della sua carriera –, la squadra guidata da Stefano Pioli ha concluso la Saudi Pro League al terzo posto con 70 punti, dietro ad Al-Ittihad (75) e Al-Hilal (83).

Per Cristiano Ronaldo, la rete segnata nell'ultima giornata ha però un valore simbolico: gli consente di raggiungere 800 gol segnati nei club, portando il suo computo totale a 936 reti in carriera. Numeri che confermano, se mai ce ne fosse bisogno, la sua dimensione di leggenda. In questa stagione, il portoghese ha messo a referto 25 gol in campionato, risultando ancora una volta tra i migliori marcatori del torneo e trascinando l'Al-Nassr in più di un'occasione.

Futuro incerto, ma il Mondiale per Club è una possibilità

Ora lo scenario si sposta sul futuro. Dove giocherà Ronaldo nella prossima stagione? Secondo quanto riferito da Marca, il cinque volte Pallone d'Oro sarebbe nel mirino del Wydad Casablanca (inserito nel girone della Juventus) e del Botafogo, entrambe squadre qualificate al prossimo Mondiale per Club 2025.

A dare manforte a questa possibilità è stato direttamente il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha dichiarato: "Cristiano Ronaldo potrebbe scendere in campo al Mondiale per Club con una delle squadre partecipanti. Ci sono trattative in corso con alcune società: se qualcuno fosse interessato a ingaggiarlo… Chissà. C'è questa possibilità, vedremo".

Un'uscita pubblica che ha scatenato nuove indiscrezioni. Nonostante le smentite ufficiali non siano ancora arrivate, l'addio all'Al-Nassr appare ormai scritto, e l'ipotesi di vedere CR7 al Mondiale per Club sembra concreta.

Un messaggio criptico per un addio che sembra ormai certo

Il messaggio social pubblicato dopo la sconfitta con l'Al Fateh – "Questo capitolo è finito. La storia? È ancora in fase di scrittura. Sono grato a tutti" – sembra segnare la chiusura del cerchio. Cristiano Ronaldo saluta il calcio saudita con numeri personali straordinari, ma anche con la voglia di rimettersi in gioco in uno scenario più competitivo e mediaticamente rilevante. Che sia il Mondiale per Club il suo nuovo palcoscenico?