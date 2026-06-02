Inigo Martinez: “Noi calciatori in Arabia viviamo nei compound. Ronaldo ha una villa, non esce mai da lì”

Inigo Martinez racconta come vivono i calciatori dell’Al Nassr in Arabia Saudita, ma ci sono delle differenze con Ronaldo: “Lui ha una villa”.

L'Al Nassr ha chiuso il suo campionato in Arabia Saudita trionfando. La squadra di Cristiano Ronaldo si è presa il titolo nazionale e ora si sta concedendo un meritato periodo di vacanza. Vacanze che alcuni calciatori potrebbero tranquillamente fare restando proprio in Arabia dove sono stati dotati di qualsiasi comfort possibile. La testimonianza arriva da Inigo Martinez il quale in un'intervista rilasciata a ‘SPORT' ha fatto un pochino il punto sullo stile di vita a Riad da parte di quasi tutti i calciatori della rosa dell'Al Nassr, ma con due eccezioni: Cristiano Ronaldo e Mané. I giocatori più rappresentativi della squadra hanno un altro tipo di vita:

"Cris (Ronaldo) e Sadio (Mané) vivono in ville e trascorrono lì tutta la loro vita – ha spiegato –. Noi altri viviamo nei compound, dove tutto è in stile europeo. All'interno ci sono scuole, piscine… tutto ciò che si può immaginare. Se si esce, di solito è per cena o per fare una passeggiata in un centro commerciale". Un po' ciò che tempo fa raccontava anche Pioli che viveva proprio in un "compound", un quartiere particolare, costituito da una zona delimitata di edifici, in cui possono entrare solamente i residenti e dotato di ogni tipo di comfort.

La vita di Cristiano Ronaldo a Riad, in Arabia Saudita, di fatto segue uno standard completamente diverso rispetto alla stragrande maggioranza dei suoi compagni di squadra dell'Al Nassr e degli altri calciatori stranieri. CR7 e Georgina Rodriguez si sono trasferiti in una residenza permanente di valore stimato tra i 12 e i 15 milioni di euro in uno dei quartieri più esclusivi di Riad. Di certo non un semplice appartamento, ma un palazzo indipendente situato all'interno di un'area super blindata per diplomatici e reali. La villa è dotata di una palestra privata con macchinari di ultima generazione, una piscina olimpionica interna, aree spa con crioterapia, un cinema privato e un immenso salone con cascate artificiali d'acqua.

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Cosa c'è nei compound dove vivono quasi tutti i calciatori dell'Al Nassr

C'è un intero parco giochi privato e un campo da calcio regolamentare in erba dove CR7 si allena e gioca con i figli. Insomma, un mix di opulenza araba moderna e minimalismo europeo, protetto da mura altissime e un servizio di sicurezza privato attivo 24 ore su 24. Diverso dalla quasi totalità dei calciatori stranieri che vive appunto nei compound. Autentiche "cittadelle" fortificate e recintate, nate per permettere agli occidentali di mantenere uno stile di vita simile a quello europeo. Qui l'atmosfera è identica a quella di un resort in Florida o a Marbella. I compagni di squadra di Ronaldo condividono aree comuni: enormi piscine comunitarie, palestre del complesso, ristoranti, bar, asili per i figli, supermercati interni con prodotti d'importazione e persino Starbucks. Insomma, due stili di vita diametralmente opposti.