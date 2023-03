Come fanno le star a sfilare sui red carpet con gioielli che valgono milioni? In attesa di vedere i più bei look degli Oscar 2023, scopriamo come fanno le star a indossare gioielli unici sul tappeto rosso. Un processo che parte mesi prima e che coinvolge moltissime persone, dagli stylist alle guardie di sicurezza.

A cura di Beatrice Manca

Ormai manca poco alla grande notte del cinema: gli Oscar 2023 sono proprio dietro l'angolo e le star stanno dando gli ultimi ritocchi ai loro outfit. Il red carpet degli Oscar è uno dei più ambiti sia dalle case di moda che dalle maison di gioielli: le creazioni indossate quella sera faranno il giro del mondo. Attori e attrici di Hollywood infatti completano i loro outfit da sogno con orologi da collezione, oro e diamanti: ma come fanno ad avere sempre gioielli diversi sui red carpet, inclusi pezzi rari e incredibilmente costosi? Il processo è lungo e parte addirittura mesi prima del grande evento…

I gioielli sui red carpet sono in prestito

Partiamo da un presupposto: la maggior parte dei gioielli che vediamo sfilare sui tappeti rossi non è stata acquistata, ma presa in prestito. Addirittura alcuni brand pagano gli attori per indossarli, esattamente come si fa con gli abiti. La maggior parte dei comuni mortali, nelle grandi occasioni, tende a cambiare l'abito ma a indossare gli stessi gioielli. Per le star di Hollywood è diverso: ogni outfit è completato da gioielli pensati proprio per quell'abito, quindi sempre differenti, frutto di una ‘negoziazione' tra star, case di moda e stylist. Il processo infatti è più complicato di quel che sembra e richiede numerosi passaggi.

Nicole Kidman con una collana di diamanti L’Wren Scott agli Oscar 2008

Chi sceglie i gioielli per i look delle star?

Le star, nelle pubbliche apparizioni, sono sempre consigliate e assistite da stylist, professionisti dell'immagine che si occupano di scegliere i capi più adatti per i loro clienti. Settimane – o mesi! – prima di un evento come gli Oscar si definisce un mood e si inizia a cercare l'abito adatto, che spesso sarà fatto su misura. Solo a quel punto si cercano i gioielli perfetti per quel look. A volte però capita il contrario, cioé che un gioiello sia il pezzo principale di un intero outfit: è il caso di lady Gaga, per esempio, che indossò il rarissimo diamante giallo di Tiffany&Co. agli Oscar 2019. Altre volte i gioielli sono creati su misura per un abito speciale, quindi bisogna calcolare mesi extra di lavoro. Ovviamente non tutto sempre procede secondo i piani: a volte capita di dover cambiare outfit all'ultimo minuto, costringendo le gioiellerie a riaprire i caveau per cercare un'alternativa.

Lady Gaga con il diamante giallo di Tiffany&Co. agli Oscar 2019

I gioielli vengono provati prima con make up e acconciatura

Esattamente come gli abiti, anche i gioielli vanno provati prima. E non basta indossarli con l'abito degli Oscar per vedere l'effetto finale: le prove vengono realizzate insieme agli hair stylist e ai make up artist, che replicheranno il beauty look scelto per la serata. Un po' come fanno le spose, insomma: spesso vengono anche scattate delle fotografie per avere un'idea precisa del risultato finale ed evitare sorprese sul red carpet. In altri casi si lascia una rosa di scelta più ampia all'attore o alla star in questione, che potrà prendere i pezzi preferiti tra le proposte selezionate dalle maison.

Angelina Jolie con gli orecchini di smeraldo Lorraine Schwarz agli Oscar 2009

C'è una guardia di sicurezza che sorveglia i gioielli

Quando tutto è pronto, i gioielli vengono recapitati alle star. Se si tratta di pezzi vintage o molto preziosi, però, non viaggeranno da soli: molte Maison di alta gioielleria preferiscono inviare i propri addetti alla sicurezza per assicurarsi che, nel trambusto di un grande evento come gli Oscar, diamanti, smeraldi e perle non vengano sottratti o danneggiati. Come ha svelato il gioielliere di Hollywood Martin Katz in un'intervista a Marie Claire, c'è sempre il rischio che qualcosa vada storto: una collana prestata all'attrice Minnie Driver si impigliò nell'abito e si ruppe, spargendo rubini su tutto il pavimento. Non resta che aspettare il red carpet per riempirci gli occhi di scintillìo!