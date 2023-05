Naomi Campbell, compleanno a Cannes tra pareti di fiori e abiti di piume (e una schiera di vip) Naomi Campbell ha compiuto 53 anni e li ha festeggiati con un sontuoso party a Cannes, dove è ospite del Festival. Al party ha sfoggiato due abiti.

A cura di Giusy Dente

Naomi Campbell in BOSS

Naomi Campbell ha festeggiato in grande stile i 53 anni, in una location speciale. La modella è attualmente spite d'onore al Festival di Cannes, dove si è imposta con la sua innata eleganza e la sua inconfondibile falcata, sui red carpet. Lunedì sera si è svolta una festa in suo onore, in presenza di tantissime celebrity e organizzata in collaborazione con Hugo Boss.

Naomi Campbell in BOSS

Naomi Campbell sul red carpet

La super modella ha partecipato alla cerimonia inaugurale della kermesse con uno scintillante abito argentato interamente ricoperto di paillettes. Con lo stesso look ha assistito alla premiere di Jeanne du Barry, il film che ha aperto il Festival. Poi ha sfilato sul tappeto rosso di Killers Of The Flower Moon indossando un abito rosso con tagli cut out e maxi strascico posteriore. Per la terza apparizione ha completamente cambiato stile, optando per il bianco e stupendo anche con un nuovo hair look: la frangetta. Lunedì sera Naomi Campbell è stata la regina della serata organizzata in suo onore: ha incantato i presenti con un glamour look da diva.

in foto: bozzetto dell’abito BOSS

Naomi Campbell festeggia 53 anni

La città francese che sta ospitando il Festival ha accolto anche la festa in grande stile organizzata da Hugo Boss per Naomi Campbell, un evento sontuoso a cui hanno partecipato diverse celebrity. Erano presenti anche Ashlee Simpson, Ashley Graham, April Love Geary, Valentina Sampaio, la modella Frisa Aasen, la popstar Robin Thicke (che si è esibita per la festeggiata come regalo di compleanno). La protagonista della serata ha sfoggiato due abiti elegantissimi, ovviamente firmati BOSS (e come lei anche alcuni invitati).

Leggi anche Naomi Campbell in 50 foto, dagli inizi di carriera a oggi

Naomi Campbell in BOSS

La neo 53enne ha indossato un primo abito lungo color oro su base tulle color cipria, ricamato a mano con perline e impreziosito con strascico degradé di piume. Look total white, per il secondo outfit, un abito con schiena parzialmente nuda e dettaglio cut out in vita, arricchito da una sciarpa asimmetrica e rifinita sul fondo con un dettaglio di frange. La modella ha preso parte ai festeggiamenti nuovamente con la chioma liscissima e senza frangia, dunque quella del giorno prima era una parrucca o solo delle extension.

Naomi Campbell in BOSS

Daniel Grieder, CEO del brand, ha dichiarato:

Naomi è un vero boss e un modello per molti. Oltre a essere un'icona della moda, è una campionessa della diversità, dell'inclusività e una rinomata filantropa. Pertanto incarna perfettamente i valori del nostro marchio. È un grande onore per noi ospitare i festeggiamenti per il compleanno di Naomi a Cannes e sostenere le sue iniziative filantropiche sull'istruzione e l'empowerment, settori in cui siamo impegnati anche noi come azienda