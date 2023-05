La rivincita delle top model anni 90: Carla Bruni, Helena Christensen e Naomi Campbell incantano Cannes Amarcord al Festival di Cannes: da Naomi Campbell a Helena Christensen, fino a Carla Bruni, le leggende delle passerella sfilano sul tappeto rosso di Cannes.

A cura di Beatrice Manca

Carla Bruni in Saint Laurent, Helena Christensen, Naomi Campbell

La 76esima edizione del Festival del Cinema di Cannes è in corso in questi giorni e sul red carpet sfilano le star internazionali con i loro abiti da sogno. Non solo divi del cinema, ma anche influencer e modelle: la carriera di Bella Hadid decollò proprio a Cannes. Quest'anno abbiamo visto le top Rosie Huntington-Whiteley e Elsa Hosk (con un abito che ‘usciva' dal corpo) ma le vere dive sono state le top model degli anni Novanta: Carla Bruni, Helena Christensen e Naomi Campbell, le leggende della passerella che hanno creato il mito contemporaneo delle supermodel.

Lo stile di Naomi Campbell al Festival di Cannes

Sarà che parliamo di un decennio glorioso per l'industria della moda, sarà che le top model sono ancora in piena attività, fatto sta che le dive degli anni Novanta sono ancora le più fotografate del red carpet. La camminata, la posa, lo charme: gli anni sono passati, ma la loro eleganza è la stessa di sempre.

Naomi Campbell in chanel Haute Couture

La prima ad arrivare è stata Naomi Campbell, che ha percorso il red carpet inaugurale della kermesse con un abito argento e occhiali da sole. Dopo la prima di Jeanne Du Barry, la Venere Nera è apparsa di nuovo sul red carpet per il film Killers Of The Flower dove ha rubato la scena con un abito rosso cut out di Valentino con un lunghissimo mantello piumato: un look che solo lei poteva indossare con tanta nonchalance. La terza apparizione sul red carpet è stata invece alla premiere del film Firebrand con un abito Chanel Haute Couture e una nuova acconciatura con la frangetta.

Naomi Campbell in Valentino

Il ritorno di Helen Christensen sul red carpet

Naomi Campbell ha anche festeggiato il compleanno a Cannes: al party era presente anche la collega e amica danese Helena Christensen. Dimostrando che l'eleganza non ha età (Christensen ha 54 anni) sul red carpet è arrivata fasciata in un abito scintillante e aderente di Balenciaga, illuminato da gioielli Chopard. Al party della Venere Nera erano presenti anche Eva Herzigova e Natalia Vodianova.

Helena Christensen in Balenciaga con gioielli Chopard

Carla Bruni, regina d'eleganza a Cannes

Che dire poi di Carla Bruni, che ha incantato la Croisette mostrando varie sfaccettature del suo stile. Durante la quarta serata, per esempio, ha sfoggiato un minidress con strascico di Celine che metteva in evidenza le gambe. Poi, durante la prima del film Firebrand, ha sfoggiato un abito blu elettrico monospalla di Saint Laurent con gioielli Chopard. Infine è tornata al total black, con uno slip dress scivolato. L'età della pensione è ancora lontana.