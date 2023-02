Dove vive Carla Bruni: la casa della cantautrice ed ex top model in Francia Carla Bruni ha partecipato alla serata di venerdì 10 febbraio del Festival di Sanremo 2023 in duetto con Colapesce Dimartino. Vediamo dove abita la cantautrice ed ex top model italiana.

Carla Bruni, all'anagrafe Carla Gilberta Bruni Tedeschi, è tornata al Festival di Sanremo 2023 dopo dieci anni dalla sua ultima apparizione sul palco del teatro Ariston. L'ex top model ed ex Première dame di Francia, anche conosciuta come Carla Bruni-Sarkozy in seguito al matrimonio con Nicolas Sarkozy, ha partecipato alla serata di venerdì 10 febbraio 2023 per cantare "Azzurro" di Adriano Celentano in duetto con Colapesce Dimartino. Dopo il suo ritorno sul palco della 73esima edizione del Festival di Sanremo, vediamo dove abita la famosa cantautrice, attrice e supermodella italiana, naturalizzata francese.

Carla Bruni in casa

Dove vive Carla Bruni

Carla Bruni, nata a Torino il 23 dicembre del 1967, è diventata celebre come top model ma oggi è una nota attrice e cantautrice, oltre che ex Première dame di Francia, dopo il matrimonio con Sarkozy, dove vive dall'età di sette anni.

Carla Bruni nella stanza per la musica in casa

Molte notizie collocano l'abitazione di Carla Bruni e Nicolas Sarkozy all'interno di Villa Montmorency, una storica residenza situata su una collinetta del distretto di Auteuil nel 16° arrondissement di Parigi, ma non è un'informazione non corretta.

Carla Bruni in studio

La nota coppia vive a Parigi, con la loro figlia Giulia, 9 anni, il diciannovenne Aurélien Enthoven, figlio della Bruni e del filosofo Raphäel Enthoven, due cani e due gatti. La loro casa, dopo essere stata l'Eliseo per vari anni, oggi si trova in un elegante edificio del 16simo arrondissement a Parigi, in rue Pierre-Guérin.

Rue Pierre Guerin a Paris XVI, dove si trova la casa di Carla Bruni

Il Castello di Carla Bruni e Nicola Sarcozy

Carla Bruni e Nicola Sarcozy sono proprietari anche di Château d'Estoublon, una storica e lussuosa dimora provenzale del XVIII secolo, acquistata nel 2020, che funziona come azienda viticola ed oleicola.

Château d’Estoublon in Francia

Il castello di proprietà di Bruni-Sarcozy sorge tra i villaggi di Maussane les Alpilles e Fontvieille, nella Vallée des Baux de Provence, ed circondato da un parco di alberi centenari, frutteti, ulivi e vigneti.

Un selfie di Carla Bruni in casa

Com'è fatta la casa di Carla Bruni a Parigi

Carla Bruni trascorre molto tempo in Francia e soprattutto a Parigi dove si dedica alla sua musica e alla famiglia. La supermodella e cantautrice italiana condivide molte immagini intime dalla sua casa parigina piena di opere d'arte, libri e foto ricordo.

Non si hanno molte informazioni dettagli sugli interni della casa di Carla Bruni a Parigi ma da alcune immagini condivise sui social si vede che è sviluppata su più livelli ed è caratterizzata da preziosi pavimenti con pareti ricoperte di quadri.

Carla Bruni in bagno

Probabilmente in casa la nota cantautrice possiede anche una stanza dedicata alla sua musica, con dischi, strumenti musicali, opere d'arte e foto sparse ovunque che raccontano molto della meravigliosa vita vissuta da Carla Bruni.