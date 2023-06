Sabrina Ferilli veste come Belén Rodriguez: festeggia il compleanno con fiori e maxi spacco Sabrina Ferilli ha compiuto ieri 59 anni e si è servita dei social per mostrare il suo look da compleanno. Si è vestita come Belén, indossando uno degli abiti a fiori del suo brand.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri per Sabrina Ferilli è stata una giornata davvero speciale: ha compiuto 59 anni e ha dato l'ennesima dimostrazione del fatto che, nonostante l'avanzare dell'età, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile, tanto da riuscire a fare invidia anche alle colleghe giovanissime. Sui social sono stati moltissimi i fan e gli amici più o meno famosi che le hanno dedicato Stories e post per farle gli auguri e lei non ha esitato a condividerli tutti in segno di riconoscimento. A fine giornata, inoltre, ha rivelato il look scelto per i festeggiamenti e ne ha approfittato per ringraziare coloro che hanno avuto un pensiero speciale: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Il look di compleanno di Sabrina Ferilli

In occasione del 59esimo compleanno, Sabrina Ferilli ha posato sullo sfondo di una meravigliosa terrazza romana in versione glamour. Ha messo in risalto la silhouette con un adorabile abito floreale, un modello a fondo bianco ma decorato all-over con delle margheritine colorate: ha le maniche a sbuffo, la gonna alla caviglia e un maxi spacco laterale che lascia in vista la gamba. Capelli sciolti e mossi, make-up curato ed espressione sensuale: l'attrice potrà pure essere arrivata alla soglia dei 60 anni ma nessuno lo direbbe. Nella didascalia ha poi scritto: "Evviva la vita, evviva noi… Grazie a tutti", rivolgendosi a coloro che nel corso della giornata hanno trovato il tempo per farle gli auguri.

Sabrina Ferilli in Mar De Margaritas

La dedica di Belén Rodriguez

Tra le star intervenute sotto al post di Sabrina per farle gli auguri c'è anche Belén Rodriguez, che ha commentato le foto dicendo semplicemente "Bella" con una cascata di punti esclamativi. Al di là del rapporto professionale che le lega da diversi anni (hanno lavorato a lungo fianco a fianco a Tu Sì Que Vales), c'è anche un altro motivo nascosto dietro l'intervento di Belén. L'attrice ha indossato uno degli abiti firmati Mar De Margaritas, il brand di abbigliamento che proprio l'ex conduttrice de Le Iene ha lanciato sul mercato da qualche mese. Non è la prima volta che Sabrina le rende omaggio in questo modo, lo aveva già fatto qualche settimana fa, registrando un vero e proprio boom di like. Le due amiche-colleghe non sono forse adorabili?