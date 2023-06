Sabrina Ferilli indossa il vestito a pois di Belén Rodriguez (che commenta facendole i complimenti) Sabrina Ferilli ha sfoggiato un abito del brand di Belén Rodriguez: la showgirl argentina orgogliosa ha fatto i complimenti all’attrice.

A cura di Giusy Dente

Sabrina Ferilli in Mar De Margaritas

Alla carriera di showgirl, Belén Rodriguez ha affiancato da tempo anche un fitto lavoro nel mondo della moda. Condivide questa passione con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias: insieme hanno dato vita al progetto Hinnominate. Le due sorelle argentine hanno dato vita anche a un brand di costumi da bagno, Me Fui, che disegnano personalmente. Da sola, la moglie di Stefano De Martino di recente ha intrapreso una nuova avventura nel mondo Mar De Margaritas. È il suo marchio di abbigliamento, che ha debuttato alla Milano Fashion Week, una linea caratterizzata da stampe floreali e a pois, in tessuti leggeri e colori romantici. Ha indossato una creazione del brand anche Sabrina Ferilli.

Belén regala un abito a Sabrina Ferilli

Cecilia Rodriguez indossa spesso le creazioni firmate Mar de Margaritas. Le abbiamo visto sfoggiare un abito a pois, abbinandolo a un paio di gambaletti, segnando così la rivincita di questo accessorio solitamente considerato fuori moda. Lo stesso abito è stato indossato anche da Sabrina Ferilli. Il vestito in questione le è stato regalato da Belén Rodriguez (come si può notare dall'hashtag #gift inserito nella Instagram Story) e lo ha indossato in una calda giornata di sole, al mare.

in foto: abito Mar De Margaritas

Le due sono amiche di vecchia data, da anni con dividono l'esperienza di Tu Sì Que Vales: l'argentina è presente sin dall'inizio (2014) mentre l'attrice è entrata nel cast nel 2019. L'abito sfoggiato dalla 58enne è il modello Irina con pois neri su base bianca, spacco laterale, bretelline regolabili con fiocco. Costa 258 euro e al momento sul sito ufficiale del brand è sold out. Vedendo la sua creazione addosso all'amica, Belén Rodriguez non ha potuto resistere. Prima ha commentato il post scrivendo "Mamma mia come ti sta bene!", poi lo ha ricondiviso al grido di "Ma quanto sei bona!".