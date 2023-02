Belén Rodriguez alla Fashion Week: presenta la sua collezione di abiti con la maxi coda di cavallo Belén Rodriguez ha raggiunto un nuovo traguardo: alla Milano Fashion Week ha lanciato la sua collezione di abiti. Ecco cosa ha indossato per l’atteso evento.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è tra gli eventi dell'anno più attesi nel mondo della moda e anche questa colta non ha deluso le aspettative del pubblico. Al di là delle sfilate Autunno/Inverno 2023-24 delle più grandi Maison al mondo, a creare fermento nel capoluogo lombardo sono le presentazioni e le inaugurazioni a tema fashion. Ieri, ad esempio, è stato il turno di Belén Rodriguez, che ha approfittato proprio della Settimana della Moda per presentare il suo brand di abbigliamento Mar De Margaritas. Per l'occasione ha organizzato uno speciale incontro al Maka Loft, sfoggiando uno dei vestiti della linea.

Belén con la famiglia per il lancio del suo brand

Erano mesi che Belén sui social pubblicizzava il suo nuovo progetto: si chiama Mar De Margaritas ed è un brand di abbigliamento caratterizzato da coloratissime stampe floreali. Ieri sera per lei è arrivato il gran giorno del lancio e, come prevedibile, è stato un vero e proprio successo. All'evento che si è tenuto in piena Fashion Week hanno partecipato diverse celebrities, prima tra tutte Chanel Totti, ma anche i familiari dell'argentina, dalla mamma Veronica Cozzani ai fratelli Cecilia e Jeremias, fino ad arrivare al figlio Santiago. Tutti sono stati lieti di condividere il successo con lei, immortalando il momento con foto e Stories.

Belén Rodriguez in Mar De Margaritas

Il look floreale di Belén

Per un evento tanto atteso Belén non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha lasciato nell'armadio i look neri da iena, ha preferito far esplodere i colori con un abito fiorato firmato proprio Mar De Margaritas. Si tratta di un modello con le maniche lunghe, il girocollo e una gonna asimmetrica con degli spacchi sui lati. Per completare il tutto ha scelto dei maxi stivali col tacco a spillo in pelle nera e una coda di cavallo XXL portata alta e realizzata con delle extension extra long. A renderla raggiante, però, è il sorriso che aveva stampato sulle labbra. Chi l'ha sostenuta a distanza? Il compagno Stefano De Martino, che sui social ha condiviso le prime immagini della campagna pubblicitaria del brand.