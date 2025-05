video suggerito

Giulia Stabile a Cannes tra piume e trasparenze: “L’abito era una sfida contro le mie insicurezze” Look blu cobalto per Giulia Stabile, a Cannes con un look firmato Alexandre Vautier: “È stato davvero meraviglioso vincere una sfida contro le mie insicurezze”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Stabile

Siamo abituati a vedere Giulia Stabile in sala prove, con abiti comodi e sportivi da ballerina. Stavolta, invece, ha messo da parte le scarpette e la tuta per volare direttamente sul red carpet di Cannes con un look sofisticato ed elegante. Era presente nell'undicesima serata della kermesse: anche questa 78esima edizione si avvia alla conclusione, manca pochissimo. Sabato 24 maggio si svolgerà la cerimonia di chiusura con la fatidica assegnazione della prestigiosa Palma d'Oro.

Lo stile di Giulia Stabile

La vittoria di "Amici" ha spalancato a Giulia Stabile le porte del mondo dello spettacolo e sta sviluppando la sua carriera tra danza e televisione, cimentandosi anche come conduttrice. Proprio questo ruolo ha permesso al pubblico di conoscere anche un altro lato di lei, quello più trendy. A "Tu Si Que Vales" l'abbiamo vista sempre al passo con le tendenze, non solo nello stile fresco e giovanile che predilige, per esempio il look in total denim oppure la finta salopette, tutti outfit perfetti per una ragazza di 22 anni. Ma ha anche osato con qualche tocco audace diverso dal solito: il minidress di pelle color vino con la gonna drappeggiata, il tubino con scollatura ampia. Anche a Cannes ha voluto stupire tutti.

Giulia Stabile in Alexandre Vauthier, scarpe Le Silla

Giulia Stabile vola a Cannes: il look sul red carpet

Look blu cobalto per Giulia Stabile a Cannes. La nuance elegante e sofisticata è perfetta per la serata di gala: risulta chic, ma al tempo stesso conferisce anche un tocco deciso al look. È una sferzata di energia. Insomma, non "spegne" la naturale vitalità della ballerina, nota proprio per la grande carica che la fa spiccare sul palco, quando è in scena a danzare: il ballo tira fuori tutto il suo carattere. Lo styling è di Luigi D’Elia. La ballerina alla kermesse ha indossato una creazione firmata Alexandre Vautier.

Leggi anche Giulia Stabile dopo Amici diventa icona di stile con l'abito trasparente e i tacchi a spillo

Alexandre Vautier Haute Couture Autunno/Inverno 22022-23

L'abito con collo alto e gonna di piume gioca con le trasparenze sul corpetto. Fa parte della collezione Haute Couture Autunno/Inverno 22022-23. Il vestito è stato indossato in passato anche da Kendall Jenner. Lo ha abbinato a un paio di décolleté color argento. Giulia Stabile sembra si sia innamorata subito di questa creazione, difatti nel condividere le foto con fan e follower su Instagram, ci ha tenuto a ringraziare tutto il team che si è occupato della sua immagine. In particolare, a proposito proprio della Maison che ha firmato l'abito, ha scritto: "Grazie per avermi fatto sentire speciale. È stato davvero meraviglioso vincere una sfida contro le mie insicurezze".