Giulia Stabile in rosa a Tu Sì Que Vales: look a effetto salopette per sesta puntata Oggi va in onda la sesta puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta Giulia Stabile si è distinta col suo stile glamour. Ha puntato sul total pink ma in versione denim con un adorabile look a effetto salopette.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 28 ottobre, va in onda la sesta puntata di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico nel weekend. In questa edizione il cast è stato un tantino modificato e non solo perché Teo Mamuccari è stato sostituito da Luciana Littizzetto ma anche perché Giulia Stabile ha preso il posto di Belén Rodriguez (dopo che lo scorso anno l'aveva solo affiancata alla conduzione). Sarà perché voleva dimostrare di essere pronta per un ruolo tanto ambito o perché semplicemente è cresciuta rispetto a quando era ad Amici, ma la cosa certa è che la ballerina ha rivoluzionato il suo stile, puntando tutto su glamour e griffe. Ecco chi ha firmato il look in denim total pink scelto per la sesta puntata del programma.

Il look in denim rosa di Giulia Stabile

Giulia Stabile è tra le grandi protagoniste di Tu Sì Que Vales, sul cui palco ha dimostrato di essersi evoluta non poco da quando ha debuttato in tv ad Amici di Maria De Filippi. Niente più pantaloni over, felpe e sneakers, per la sua prima volta da conduttrice sta spaziando tra completi mannish ma dai dettagli cut-out, tubini di jeans e midi dress dark, il tutto senza mai rinunciare ai tacchi alti. Per la sesta puntata ha pensato bene di portare in studio un tocco di colore con un adorabile completo total pink ma in tessuto denim, Chi lo ha firmato? Moschino Jeans, Maison a cui si è affidata spesso di recente e che riesce a interpretare alla perfezione il suo animo trendy e sbarazzino.

Giulia Stabile in Moschino Jeans

Quanto costa il completo-salopette

A primo impatto si ha l'idea che Giulia Stabile indossa la classica salopette con i pantaloni, in verità sfoggia una completo spezzato di Moschino Jeans caratterizzato da due pezzi coordinati. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni cargo oversize (prezzo 295 euro) a un top con le bretelle "con le fibbie" e i bottoni sul davanti (195 euro), il tutto in un tessuto denim declinato in un lavaggio pink. La ballerina non ha rinunciato ai tacchi alti, per la precisione a un paio di sandali metallici sempre in rosa, e alla collanina di cristalli con la scritta Amore da cui sembra non separarsi mai. In quante prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco vitaminico alle uggiose serate autunnali?