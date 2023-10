Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales in versione dark: maxi stivali e corpetto per la terza puntata Oggi va in onda la terza puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Giulia Stabile (che ha preso il posto di Belén Rodriguez): ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene gli spettatori il sabato sera, è arrivato alla sua terza puntata. La nuova edizione partita con l'inizio dell'autunno è leggermente rinnovata rispetto allo scorso anno: se da un lato il giudice Teo Mammucari è stato sostituito da Luciana Littizzetto, dall'altro a prendere il posto di Belén Rodriguez è stata Giulia Stabile, che nel 2022 l'aveva affiancata insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. L'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è cresciuta e ha cambiato radicalmente stile, dicendo addio ai comodi e casual outfit da ballerina: ecco cosa ha indossato per il terzo appuntamento col programma, in onda sabato 7 ottobre 2023.

Il nuovo stile di Giulia Stabile

Quando Giulia Stabile ha vinto Amici di Maria De Filippi aveva poco più di 18 anni e, complice il fatto che sul palco veniva chiamata a mostrare il suo talento da ballerina, puntava quasi sempre su dei look comodi e casual fatti di tute, leggings, crop top elastici e piedi nudi. L'unico tocco originale che si concedeva? Le giacche multicolor. Oggi le cose sono cambiate: per la sua prima esperienza come conduttrice ha rivoluzionato il suo armadio, dando prova di essere cresciuta sia artisticamente che dal punto di vista stilistico. Niente più pantaloni oversize, sneakers e maxi felpe, a Tu Sì Que Vales ha sorpreso i fan tra minigonne, tacchi a spillo griffati ed eleganti completi mannish abbinati a reggiseni di jeans.

Terza puntata di Tu Sì Que Vales

Giulia Stabile è una dark lady

Per la terza puntata di Tu Sì Que Vales Giulia ha rivelato l'ennesima evoluzione del suo stile: sul palco di Canale 5 si è trasformata in una dark lady. Niente più colori vitaminici o fluo, ha optato per un minimal total black ma senza rinunciare a un tocco glamour. Ha infatti indossato un abito midi in nero, un modello a tubino con la gonna al ginocchio e il corpetto aderente con la zip sul davanti, le spalline sottili e una striscia di raso sulla scollatura. Per completare il tutto ha scelto un paio di maxi stivali col tacco di pelle drappeggiata. L'unico tocco variopinto? La collana di perline che ha aggiunto un dettaglio sbarazzino all'outfit dark.