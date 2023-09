Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales: il look per la seconda puntata con reggiseno in denim Oggi va in onda una nuova puntata di Tu Sì Que Vales: ecco il look sbarazzino ed elegante sfoggiato da Giulia Stabile, la ballerina che ha sostituito Belén Rodriguez nei panni di conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Tu Sì Que Vales, il talent show del sabato sera di Canale 5 che la scorsa settimana è partito con una nuova stagione. La novità di quest'anno è in assoluto la presenza di Luciana Littizzetto, che ha preso il posto dell'ex giudice Teo Mamuccari al fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, mentre la vecchia conduttrice Belén Rodriguez è stata sostituita da Giulia Stabile, la ballerina che nella scorsa edizione si era limitata ad affiancarla sul palco. Ora le è stato affidato un ruolo di primo piano ma, al di là dei lanci, ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato suo stile: ecco il look elegante, trendy e sbarazzino che ha sfoggiato per la seconda puntata del programma.

Giulia Stabile col completo total black

Giulia Stabile è la più grande rivelazione della stagione 2022-24 di Tu Sì Que Vales, sul cui palco ha dato prova di essere bravissima anche nei panni di conduttrice. Nella prima puntata aveva sorpreso tutti con un nuovo stile glamour fatto di minigonne e tacchi a spillo, per il secondo appuntamento col programma è tornata a mixare eleganza, originalità e trend di stagione. Ha infatti seguito il trend della moda mannish ma declinandolo in modo sbarazzino: ha indossato il classico tailleur nero con pantaloni a sigaretta a vita alta e giacca monopetto coordinata, lasciando quest'ultima sbottonata.

Giulia Stabile in Moschino

Il top di jeans di Giulia Stabile

La ballerina ha così rivelato la vera "chicca" del suo look: un reggiseno in denim firmato Moschino. Si tratta di un crop top in stile bustino con la chiusura frontale con bottoni e le spalline regolabili con delle fibbie in stile salopette. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 175 euro.

Leggi anche Giulia Stabile a Tu Si Que Vales in total denim: il look per la prima puntata vale 3mila euro

Top Moschino

Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali curatissimo e sorriso stampato sulle labbra: Giulia non ha rinunciato un tocco scintillante, aggiungendo all'outfit dei gioielli in perle e cristalli, dall'immancabile collana con la scritta "Amore" agli orecchini gold, fino ad arrivare al girocollo con un filo di perle. In quante prenderanno ispirazione dal suo look per l'autunno?