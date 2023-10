Giulia Stabile in total denim a Tu Sì Que Vales: quanto costano i maxi cuissardes di jeans Stasera va in onda la quinta puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta Giulia Stabile ha dimostrato di essere un’indiscussa icona di stile: ecco chi ha firmato e quanto vale il suo look total denim.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è tornato con una nuova stagione e, come da tradizione, intrattiene il pubblico di Canale 5 il sabato sera. Al di là dei concorrenti che si sfidano a colpi di talento, i veri protagonisti sono i conduttori e i giurati, in una formazione leggermente modificata rispetto allo scorso anno. Se da un lato Luciana Littizzetto ha preso il posto di Teo Mammucari accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, dall'altro Giulia Stabile ha debuttato come conduttrice. Sarà perché si è ritrovata a sostituire l'ex collega Belén Rodriguez o perché semplicemente voleva apparire super sofisticata in questo nuovo ruolo, ma l'ex vincitrice di Amici ha stravolto il suo stile. Ecco tutti i dettagli del look total denim che ha sfoggiato per la quinta puntata del programma.

L'abito a costine di Giulia Stabile

Oggi, sabato 21 ottobre, va in onda la quinta puntata di Tu Sì Que Vales e ancora una volta è stata Giulia Stabile ad attirare tutti i riflettori su di sé. Ha ormai detto addio alle tute, ai pantaloni over e ai completi da ballerina, sul palco di Canale 5 punta tutto sul glamour e sulle griffe. Dopo il tailleur tagliato e i sandali "a spirale", questa volta ha puntato sul total denim.

Abito Diesel

Ha infatti indossato un vestito firmato Diesel, un modello fasciante e in maglia ma a effetto jeans, la cui particolarità sta nella scollatura a barca, dalla quale "fuoriesce" un top con scollo all'americana, andando così a formare dei cut-out sulle spalle. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 399.99 euro.

La quinta puntata di Tu Sì Que Vales

Giulia Stabile con gli stivali griffati

A fare la differenza nel look di Giulia sono state le scarpe: niente sneakers, ballerine o mules, ancora una volta ha sfoggiato dei vertiginosi tacchi a spillo, a prova del fatto che sono ormai diventati un tratto distintivo del suo stile. La conduttrice ha seguito il trend dei cuissardes ma, a differenza dei precedenti in total black, questi sono completamente in denim. Si tratta dei D-Eclipse Tbt C firmati Diesel, degli stivali alti fin sopra alla coscia in tessuto stretch con lavaggio blu medio, la punta affusolata, il tacco a spillo e una fibbia col logo della Maison che avvolge il lato del piede. Sul sito ufficiale dell'azienda sono in vendita a 695 euro. Insomma, Giulia Stabile è ormai una vera e propria icona fashion e di sicuro ispirerà gli outfit di molte coetanee.