Giulia Stabile brilla a Tu Sì Que Vales: quanto costa il top di jeans tempestato di cristalli Oggi, sabato 4 novembre, va in onda la settima puntata di Tu Sì Que Vales. Giulia Stabile ha mixato glamour e streetstyle con un look total denim: ecco quanto costa il suo top tempestato di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è il talent show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico del sabato sera. In questa edizione 2023, però, le novità sono state diverse, soprattutto tra i "padroni di casa". A dire addio al programma, infatti, sono stati Teo Mammucari e Belén Rodriguez, sostituiti rispettivamente da Luciana Littizzetto e Giulia Stabile. Quest'ultima aveva già affiancato la showgirl nella scorsa stagione, dunque per lei non si tratta di un vero e proprio debutto nei panni di conduttrice, ma la cosa certa è che per l'esperienza ha rivoluzionato il suo stile. Dopo il tailleur cut-out e il completo salopette in total pink, ecco cosa ha indossato per la settima puntata del programma.

Giulia Stabile con gli slip che escono dai jeans

Per la settima puntata di Tu Sì Que Vales Giulia Stabile ha puntato ancora una volta sul total denim, uno dei trend più gettonati delle ultime stagioni che rende l'abbinamento "jeans su jeans" più fashion che mai. La ballerina lo aveva già fatto qualche settimana fa con un tubino coordinato a degli maxi cuissardes di jeans ma questa volta ha optato per qualcosa di più fresco e sbarazzino che meglio si adegua allo streetstyle che tanto ama. Giulia si è affidata ancora una volta al brand Moschino Jeans sfoggiando un paio di pantaloni oversize in denim, per la precisione un modello a vita bassa che ha lasciato in bella vista gli slip bianchi come impone la moda del momento.

Giulia Stabile in Moschino Jeans

Il top scintillante di Giulia Stabile

A fare la differenza nel look di Giulia è stato il top (sempre di Moschino Jeans). Si tratta una bralette in denim col le spalline fini, le coppe sagomate e il design crop, la sua particolarità? Oltre a lasciare gli addominali in mostra, è completamente ricoperto di cristalli scintillanti (ed è questo il dettaglio che lo differenzia da un modello molto simile indossato qualche settimana fa). Quanto costa il capo? Sugli e-commerce di moda attualmente viene venduto a 295 euro. Sarà perché intendeva brillare sul palco o perché semplicemente è l'accessorio perfetto per mixare casual e glamour, ma la cosa certa è che la conduttrice di Tu Sì Que Vales ha anticipato la moda sparkling che spopola durante le feste di Natale.

