Chiara Ferragni in corsetto e minigonna a pieghe: il look per la serata a Capri con gli amici Chiara Ferragni è a Capri con gli amici. Per la serata ha scelto un completo firmato da una Maison italiana.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Ermanno Scervino

Chiara Ferragni, per tenere la mente lontana dai cattivi pensieri, sta trascorrendo il suo tempo libero con le persone care, circondandosi del loro affetto. Angelo Tropea è una persona particolarmente presente oggi nella vita dell'imprenditrice, è un amico di vecchia data nonché suo ex collaboratore: dal 2013 al 2018 ha lavorato come Pr e Marketing Manager per Chiara Ferragni Brand. I due soprattutto il fine settimana ne stanno approfittando per stare insieme. Questo weekend, per esempio, hanno scelto Capri come destinazione per la loro breve vacanza.

Chiara Ferragni a Capri con Angelo Tropea

L'influencer ha lasciato Milano per il weekend, alla volta di Capri: prima un giro in barca, poi lo shopping tra le boutique di via Camerelle, infine la serata presso il famoso locale Anema e Core della famiglia Lembo. Anche un anno fa, in questi stessi giorni, l'imprenditrice era sull'isola con l'amico Angelo Tropea. All'epoca (e sembra davvero una vita fa visto tutto ciò che è successo) con loro c'era anche Fabio Maria Damato. Il manager ha lasciato ufficialmente pochi giorni fa la funzione di general manager del gruppo Ferragni, rinunciando così alla gestione delle società. Al suo posto Marina di Guardo, la madre di Chiara Ferragni.

Il look di Chiara Ferragni

Il look di Chiara Ferragni a Capri

Come primo look vacanziero, Chiara Ferragni ha scelto qualcosa di delicato e floreale, un capo comodo e fresco: un tubino fasciante con spalline larghe, scollo tondo e delle taschine laterali con bottoni tono su tono. Sulla base, di un tenue celeste, sono disegnate decine di piccole rose gialle. Sono i colori dell'isola. Decisamente diverso il look della serata. L'imprenditrice ha indossato un completo di una Maison italiana: è un coordinato di Ermanno Scervino, della collezione Spring/Summer 2024.

Chiara Ferragni a Capri

La sfilata si è svolta durante la Milano Fashion Week: è una linea fatta di abiti bustier, trame floreali, rouche plissettate, sottovesti in pizzo. L'intera collezione è un omaggio alla bellezza e alla femminilità, fatta attraverso tessuti preziosi, ricami elaborati, esaltando in pieno la maestria artigiana che caratterizza la Maison. Grande protagonista dello show: il camoscio, alternato a materiali più impalpabili ed eterei. Proprio il due pezzi di Chiara Ferragni è un completo color tabacco composto da corsetto con dettagli delle cuciture in vista e gonnellina a pieghe abbinati. Costano rispettivamente 1350 euro e 1280 euro.