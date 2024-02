Chiara Ferragni, la minigonna da avere in inverno è quella scozzese (da quasi mille euro) Chiara Ferragni ha approfittato del sabato per organizzare una gira al mare con figli, sorella e migliore amica. Non ha rinunciato al glamour, apparendo sofisticata e trendy con un’adorabile gonna tartan griffata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha cambiato drasticamente strategia comunicativa dopo essere stata accusata di truffa aggravata a causa dello scandalo dei pandori Balocco. Sebbene inizialmente avesse preferito affrontare la questione allontanandosi dai social, da poco più di un mese ha ricominciato a postare ma dando spazio esclusivamente a eventi di famiglia. Ha disertato le Fashion Week di Milano e di Parigi, non sponsorizza più nessun brand (tranne il suo) ed evita ogni tipo di evento glamour: insomma, l'imprenditrice vuole dimostrare di essere una persona assolutamente "normale". Non per questo, però, rinuncia al glamour, anzi, i suoi "fit-check" sono gli unici superstiti della "vecchia Chiara": ecco il nuovo look scelto per la giornata al mare.

La gonna tartan di Chiara Ferragni

Come sta trascorrendo il weekend Chiara Ferragni? Niente eventi sanremesi o appuntamenti professionali, ha deciso di fare una gita fuori Milano per vedere il mare con i figli Leone e Vittoria, la sorella Valentina e la migliore amica Veronica Ferraro.

Chiara Ferragni in Prada

Prima di uscire, però, non ha esitato a fare il solito fit-check per rivelare il suo "Saturday look". Cosa ha indossato? Ha abbinato un maglioncino rosso ciliegia a quello che sembra essere destinato a diventare il capo must degli ultimi mesi dell'inverno, la minigonna scozzese. Il modello che ha scelto è firmato Prada, è di lana a fondo panna con i quadroni tartan rossi e verdi ed è contraddistinta da una spilla da balia gold sul lato. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 950 euro.

Chiara Ferragni con la gonna Prada

Chiara Ferragni con gli stivali griffati

Sebbene la giornata fosse soleggiata e mite, Chiara non ha rinunciato ai collant e li ha abbinati agli stivali diventati di recente i più amati dalle star: gli anfibi rock in pelle nera e con le fibbie borchiate sui lati di Miu Miu.

Chiara Ferragni con stivali Miu Miu

Anche in questo caso non si tratta di un accessorio "a buon mercato", sul sito ufficiale della Maison le scarpe vengono vendute a 1.950 euro. Non sono mancati i gioielli della sua collezione, gli unici capi sponsorizzati e nominati durante il fit-check. Capelli leggermente mossi, trucco appena accennato ma curatissimo e selfie allo specchio: l'imprenditrice potrà pure essere alle prese con un momento difficile ma non sembra aver perso il suo "smalto".

Stivali Miu Miu