video suggerito

L’estate a quadretti di Chiara Ferragni: torna l’intramontabile fantasia vichy Fresca, allegra, colorata: Chiara Ferragni è una fan della fantasia vichy, gli intramontabili quadretti che danno subito aria d’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa, per Chiara Ferragni, è la prima estate da single. Quest'anno le cose sono rapidamente e drasticamente cambiate per lei: ha visto il suo impero sgretolarsi e parallelamente è finito il matrimonio con Fedez. I due sono già alle prese col divorzio, stanno cercando un accordo che ponga definitivamente la parola fine alla loro vita di coppia. I due non si vedono insieme da mesi: l'influencer trascorre tutto il suo tempo coi figli, la famiglia, gli amici che ha ripreso a frequentare assiduamente. Sta anche viaggiando di più: questo weekend è partita verso Forte dei Marmi, mettendo in valigia uno dei capi must della stagione.

Chiara Ferragni fan della fantasia vichy

Nell'estate di Chiara Ferragni c'è un capo che non può assolutamente mancare: la camicia a quadretti. L'imprenditrice in queste settimane ha rivoluzionato il suo stile, puntando soprattutto in occasione di eventi di gala e serate glamour sul total black. Il nero è diventato il tocco dark per i suoi outfit ricercati. Viceversa, i colori dominano le scelte della quotidianità, soprattutto quando è in viaggio. Una delle destinazioni che sta frequentando di più, in questo periodo, è Forte dei Marmi, meta che frequenta da sempre nei weekend estivi. Ci è stata a inizio giugno e ci è nuovamente tornata anche questo fine settimana. Come lei anche Fedez. I due si sono ritrovati entrambi lì, anche se con comitive diverse e per motivi diversi, cosa che l'influencer non ha affatto gradito. In valigia ha portato con sé due capi colorati e freschi, perfetti quando arriva il caldo: una camicia e un top in fantasia vichy, i quadretti che danno subito idea d'estate.

Come abbinare la fantasia vichy

La stampa vichy è iconica, d'estate è un must che non passa mai di moda. Ne è fan Chiara Ferragni, che quest'anno la sta alternando alle righe altrettanto intramontabili. Questo evergreen dagli anni Sessanta in poi non ha mai conosciuto crisi ed è stato apprezzato da dive e donne dello spettacolo, che hanno contribuito a renderlo famoso. Basti pensare che Brigitte Bardot scelse questa fantasia, in bianco e rosa, per il suo abito da sposa, creato su misura dal designer Jacques Esterel. I quadretti sono perfetti per outfit colorati, chic, dal sapore retrò e alla francese. Si abbina perfettamente al denim, come ha fatto Chiara Ferragni: shorts, minigonne, pantaloni lunghi abbinati a sneakers e borsa di tela. A questo abbinamento casual e sportivo, si può anche preferire qualcosa di più romantico: un abito con gonna lunga e magari maniche volant oppure a sbuffo, con cappello di paglia ed espadrillas.