Chiara Ferragni e la telefonata contro Fedez: "Era a Forte dei Marmi per farsi notare" Chiara Ferragni si sarebbe lamentata di Fedez durante una telefonata, stando a quanto riporta una fonte di Myrta Merlino. Secondo una fonte vicina alla giornalista, infatti, l'influencer non avrebbe gradito la presenza dell'ex marito a Forte dei Marmi, lo stesso weekend in cui c'era anche lei.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì 4 giugno, si è parlato anche del rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez, le cui frecciatine sono ormai all'ordine del giorno. I due, infatti, da quando hanno ufficiato la loro separazione non fanno niente per nascondere una certa tensione tra loro e nell'appuntamento pomeridiano di Canale 5, Myrta Merlino ha dichiarato che l'influencer è stata beccata mentre si lamentava dell'ex marito, durante una telefonata.

La telefonata di Chiara Ferragni contro Fedez

Mentre Fedez è stato visto scorrazzare in queste settimane da un posto all'altro, in compagni anche di possibili nuovi flirt, per quanto riguarda Chiara Ferragni sebbene si sia parlato di amori all'orizzonte, in realtà tutto tace dal punto di vista sentimentale. Lo scorso weekend, però, i due si trovavano a Forte dei Marmi, ovviamente non insieme e proprio la presenza del rapper avrebbe infastidito non poco l'imprenditrice che, infatti, si sarebbe lamentata dell'accaduto in una telefonata, come raccontato da Myrta Merlino a Pomeriggio 5. La giornalista, quindi, ha rivelato che una sua fonte avrebbe sentito Ferragni parlare animatamente a telefono:

Tra l’altro vi stavo raccontando che una persona che era in un negozio di Forte dei Marmi, ci ha raccontato che lei stava al telefono. Stava parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui fosse andato lì a Forte apposta per rompere le scatole e per farsi notare, ma poi per rovinarle il suo week end da protagonista a Forte dei Marmi. Se è successo come al Festival di Sanremo? Beh, onestamente… Pare che da lì sia partita proprio la crisi. Il problema è che siamo sempre al solito punto. Il protagonismo di una donna, gli uomini lo soffrono un po’. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare.

Chiara Ferragni non avrebbe un nuovo amore

In studio è poi intervenuta anche una giornalista che, invece, ha voluto sottolineare quanto al momento chi stia facendo parlare di sé sia Fedez, mentre nonostante le frecciatine che non sono mancate anche da parte dell'influencer e che da parte di entrambi denoterebbero un atteggiamento "infantile", lei non starebbe alimentando il gossip. La giornalista, infatti, ha dichiarato:

Certo che le coincidenze non esistono, qualcuno a seguito l’altro. Poi va detto che per un milanese tipo è normale andare a Forte dei marmi nel primo week end decente. Poi posso dire che – facendo la giornalista – mi dicono cose e mi hanno detto che lei non ha nuovi amori. Ha un grande amico che l’aiuta ed era con lei a Forte dei Marmi. La gente li vuole rivedere insieme. Diciamo che c’è la sindrome di Al Bano e Romina.