Fedez e il presunto flirt con Violeta Toloba: la modella rompe il silenzio e racconta la sua verità Violeta Toloba è stata immortalata con Fedez. In queste ore, la modella è intervenuta per raccontare la sua verità sul presunto flirt con l'ex marito di Chiara Ferragni.

A cura di Daniela Seclì

Violeta Toloba è la modella che nei giorni scorsi è stata immortalata con Fedez. Nel video e nella foto circolati, i due si scambiavano un abbraccio. Così, si è parlato di nuova fiamma. L'ennesima donna accostata al rapper dopo Ludovica Di Gresy e la modella Garance Authié. In queste ore, Violeta Toloba è intervenuta per fare chiarezza circa il presunto flirt con Fedez.

La verità di Violeta Toloba sul presunto flirt con Fedez

Violeta Toloba è stata contattata da Hola!. Il magazine le ha chiesto di commentare le voci secondo le quali avrebbe una relazione con l'ex marito di Chiara Ferragni. La modella ha smentito. Ha parlato di un'amicizia che li avrebbe portati a trascorrere le vacanze insieme: "È vero che io e Fedez abbiamo trascorso alcune vacanze insieme, ma non abbiamo una relazione". Violeta Toloba, che il magazine definisce come cordiale ma ferma nelle sue dichiarazioni, avrebbe rimarcato come Fedez sia reduce dalla fine di un matrimonio. Inoltre, avrebbe evidenziato che il suo nome non è il primo a essere accostato al rapper. Ha ribadito che tra loro c'è solo un'amicizia:

Lo apprezzo molto, è una persona eccezionale. Lo sosterrò qualunque cosa faccia e continueremo a essere amici, condividendo tante risate, esperienze e momenti indimenticabili.

Fedez mano nella mano con Garance Authié

Poche ore dopo essere stato immortalato con Violeta Toloba, Fedez è stato avvistato con un'altra modella: Garance Authié. In un video, si vedeva il rapper e Authié allontanarsi mano nella mano al Gran Premio di Monaco. La modella è stata anche tra le prime a intonare il nuovo brano di Fedez ed Emis Killa su TikTok. Video che è stato diffuso anche dallo stesso Fedez su Instagram. Sul fronte Chiara Ferragni per il momento tutto tace, al netto di qualche frecciatina più o meno velata all'indirizzo del suo ex marito.