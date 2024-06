video suggerito

Sarah Toscano di Amici: "Fedez mi segue, che cucciolo! Ma è ancora sposato, non si può fare" La battuta di Sarah Toscano, vincitrice di Amici, in radio a proposito di Fedez. Il rapper, ex marito di Chiara Ferragni, avrebbe cominciato a seguire la cantante su Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Battuta di Sarah Toscano durante la trasmissione radiofonica Say Waaad, in onda su Radio Deejay, a proposito di Fedez. La vincitrice di Amici 2024 ha commentato un episodio che risguarderebbe l’ex marito di Chiara Ferragni che avrebbe cominciato a seguirla su Instagram subito dopo la sua uscita dal talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Una dimostrazione d’attenzione che avrebbe piacevolmente colpito Sarah.

Sarah Toscano e la domanda su Fedez in radio

Quando il conduttore Michele Caporosso ha chiesto a Sarah se uscirebbe con un collega di “34 anni, molto tatuato e che sta per divorziare”, Sarah ha immediatamente colto il riferimento a Fedez e ha risposto: “Ah, è ancora sposato? No, ragazzi non si può fare”. Quindi ha concluso: “Però mi segue Fedez, che cucciolo!”.

L’ultima fiamma di Fedez sarebbe la modella Garance Authié

L’ultima fiamma certa di Fedez è stata la modella Garance Authié insieme alla quale il rapper è stato fotografato in più di un’occasione. Con l’uscita del singolo Sexy Shop, Federico ha perfino ripotato tra le sue Instagram stories un video pubblicato dalla top model su TikTok che la vedeva ballare sulle note del singolo realizzato con Emis Killa. I due sono stati insieme al Gran Premio di Formula Uno a Monaco e non hanno fatto nulla per nascondersi. La ex moglie Chiara Ferragni, al contrario, sarebbe ancora single. Non c’è stato alcun uomo che sia stato accostato all’imprenditrice digitale negli ultimi mesi. Al contrario di Fedez che ha invece dimostrato di volere “recuperare” le occasioni non colte durante il periodo del matrimonio con la nota influencer. Fedez è stato avvistato anche insieme a Ludovica Di Gresy e alla modella Violeta Toloba che, tuttavia, ha smentito di avere avuto un flirt con l'artista che ha definito solo un caro "amico".