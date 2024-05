video suggerito

Fedez super bomber dopo la separazione, spunta la nuova fiamma: si chiama Violeta

Qualcuno fermi Fedez. Ogni giorno, c'è un avvistamento nuovo sul fronte femminile. La lista si allunga: dopo Ludovica di Gresy e la popolarissima tiktoker Garance Authié, la terza indiziata a un flirt con l'ex "Mr. Brainwash" è la modella spagnola Violeta Toloba. La coppia sarebbe stata sorpresa in atteggiamenti intimi al Twiga di Montecarlo. Ci si aspettava appunto che fosse Garance Authié, ma la pagina Very Inutil People (sic) ha svelato che si trattava della modella spagnola. Stando ai beninformati del pettegolezzo, la storiella sarebbe nata alcune settimane fa al Coachella.

Chi è Violeta Toloba, la nuova fiamma spagnola di Fedez

Ma chi è Violeta Toloba? La modella spagnola è diventata popolare per aver partecipato al concorso di bellezza internazionale Miss Universe nel 2019. Ha 25 anni ed è nata a Granada. Sono molto poche le informazioni che si hanno su di lei, a parte il fatto di avere poco meno di 3000 follower su Instagram al momento. Sulla bio del suo profilo, non ci sono altre informazioni.

I flirt accreditati nell'ultimo periodo a Fedez sono almeno 10

I flirt che sono stati accreditati a Fedez nell'ultimo periodo, quello che coincide con la separazione da Chiara Ferragni, sono almeno dieci. Si è parlato di un coinvolgimento con Paola Di Benedetto, una notizia che è stata subito smentita dalla diretta interessata. Nel soggiorno a Miami, Fedez avrebbe incontrato la dj Tigerlilly e anche Giulia Ottorini. Anche in questo caso, non c'è certezza sui possibili incontri. Un altro gossip che spunta sempre è quello con la sua fidata assistente Eleonora Sesana, che si è ritrovata per la verità a essere la prima "accusata" dalla stampa scandalistica di avere una relazione con il suo "titolare". Sono state scomodate anche le ex, un grande classico del racconto gossipparo: Giulia Valentina e, soprattutto, Silvia Brigatti in arte Faty Tattoo. Con quest'ultima, Fedez ha avuto un rapporto intenso che è coinciso con l'inizio della sua carriera. Un rapporto così forte al punto che ancora oggi è una delle sue tatuatrici di fiducia, oltre a essere stata anche invitata al matrimonio con Chiara. Le ultime "donne di Fedez" sarebbero appunto Nini Gogichaishvili, Ludovica di Gresy, Garance Authié e Violeta Toloba. Dieci in tutto. Con lui, fanno una squadra di calcio.