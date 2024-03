Fedez saluta la sua ex fidanzata in una storia: chi è Silvia Brigatti in arte Faty Tattoo Fedez nostalgico sui social ricorda la sua ex fidanzata Silvia Brigatti in arte Faty: tatuatrice professionista, 36 anni, presente al matrimonio con Chiara Ferragni. Tutto quello che c’è da sapere su di lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fedez si è raccontato in una serie di storie su Instagram ricordando il suo primo disco "Penisola che non c'è", uscito il 12 marzo 2011: "Ci sono molto legato perché è il disco che mi ha fatto iniziare la mia vita artistica". E poi ancora: "Tra i concerti più belli quello al Leoncavallo con mia mamma e mio papà vendevano i miei cd e le mie magliette. Sto invecchiando, raga". Poi il dettaglio sulla ex fidanzata Silvia Brigatti, che collaborava con lui nella prima fase di carriera, con tanto di tag al suo profilo: "Insieme a Penisola che non c'è avevo speso tutti i soldi che avevo per il disco ma non potevo girare i video. Così, mi sono comprato una telecamerina e usai Final Cut 9 che era molto difficile. Imparai a montare i video e i primi video usciti erano girati dalla mia ex fidanzata che taggo e saluto, la Silvia, e poi me li montavo io".

Silvia Brigatti è una tatuatrice professionista

Silvia Brigatti è una tatuatrice professionista che ha compiuto 36 anni proprio il 10 marzo, festeggiati in un ristorante di Milano. Silvia Brigatti si fa chiamare Faty Tattoo. Nei video da lei diretti per Fedez, ai tempi del primo album "Penisola che non c'è", si firmava solo Faty (sta per Fatyna). Ha uno studio di tatuaggi in a Milano, in via Privata Carlo Fornara in zona Primaticcio. Tra i clienti ‘top': J-Ax, Achille Lauro, Alessia Lanza e Plant de La Sad. Proprio come Fedez, Silvia Brigatti ha il corpo ricoperto da tatuaggi che hanno anche uno stile molto simile a quello del rapper di "Pop-hoolista", segno comunque di un passato fatto di valori, idee e avventure condivise insieme. A Marieclaire, di recente, Silvia Brigatti raccontava così il suo lavoro e il suo stile:

Fino a qualche anno fa, le donne erano veramente poche e spesso quelle che c’erano rappresentavano un approccio un po’ estremo alla vita. Oggi le cose sono cambiate, una generazione di tatuatrici si è fatta largo con uno stile all’insegna della dolcezza, di colori tenui e soggetti teneri e sognanti, come le mie bamboline o gli unicorni.

Silvia Brigatti fu invitata al matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni

I rapporti tra Silvia Brigatti e Fedez sono sempre rimasti ottimi, al punto che è stata anche invitata al matrimonio con Chiara Ferragni. La tatuatrice ed ex fidanzata di Fedez scrisse per loro un messaggio in quell'occasione, pubblicato su Instagram: "Che possa essere per voi una giornata fantastica, l'inizio di infinite altre. Che possiate essere uno la spalla dell'altro. Che possiate essere uno la forza dell'altro e allo stesso tempo la più grande debolezza".