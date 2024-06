video suggerito

Fedez e il presunto flirt segreto con Taylor Mega che avrebbe spinto Chiara Ferragni a bloccarla su Instagram Si apre un nuovo gossip intorno i Ferragnez e il nome che spunta al loro fianco era già stato accostato all’imprenditrice digitale per la sua vicinanza a Tony Effe. È quello di Taylor Mega, bionda modella che Diva e Donna accostata a Fedez per un presunto flirt segreto che avrebbe reso i rapporti con sua moglie ancor meno distesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

167 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si apre un nuovo gossip intorno i Ferragnez e il nome che spunta al loro fianco era già stato accostato all'imprenditrice digitale per la sua vicinanza a Tony Effe, noto rapper (all'anagrafe Nicolò Rapisarda) con il quale pare si sia sviluppato un rapporto di amicizia molto paparazzato dopo la separazione. È quello di Taylor Mega, bionda modella che Diva e Donna accostata a Fedez per un flirt segreto che avrebbe reso i rapporti con sua moglie ancor meno distesi.

Il presunto flirt segreto tra Fedez e Taylor Mega

In esclusiva il settimanale Diva e donna parla di un presunto flirt segreto tra Fedez e Taylor Mega, che avrebbe compromesso parte dell'equilibrio già precario nel suo matrimonio. Il settimanale riporta che Chiara Ferragni e il suo team avrebbero così bloccato l'account di Taylor Mega sui social, dando per scontato che l'influencer fosse a conoscenza da tempo di "un debole" del marito per la bionda modella appassionata di sport. Quest'ultima, conosciuta ai più per la partecipazione assidua ai programmi di Barbara D'Urso, spesso coinvolta in gossip dell'ultimo minuto, continua a tacere sui suoi profili.

Il gossip di Fedez con Garance Authiè

Nonostante i rumors stiano diventando sempre più insistenti, pare che Fedez abbia preferito ben altro tipo di modella, proveniente da ambienti diversi da quelli strettamente milanesi e di tutt'altra nazionalità. È la modella francese Garance Authiè ad aver conquistato il posto d'onore sulle copertine per la stretta vicinanza a Fedez in alcuni eventi pubblici e per lo scambio sui rispettivi social.

Il gossip di Chiara Ferragni con Tony Effe

Per quanto riguarda Chiara Ferragni, invece, le foto che la ritraggono in giro con Tony Effe sono finite su tutti i giornali per due motivi: l'eccezionalità delle uscite da single in compagnia di un uomo che ormai non è più suo marito e la reazione proprio di Taylor Mega, ex del cantante. Con una frecciata non troppo velata, su sfondo nero aveva scritto in una Instagram Stories "Sentiti ridicola", parafrasando, si presuppone, il motto sanremese di Chiara Ferragni, "Pensati libera". Anche qui nessuna conferma è mai arrivata dalle dirette interessate.