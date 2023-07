Chiara Ferragni sovverte le regole: in estate indossa i pantaloni di velluto. È la fine della moda stagionale? Pantaloni di velluto in estate? Succede anche questo da quando la stagionalità è scomparsa dal fashion system. Lo dimostra anche Chiara Ferragni che a giugno sfoggia pesanti pantaloni a coste.

A cura di Marco Casola

Chiara Ferragni con i pantaloni di velluto

Nonostante gli ultimi giorni di pioggia, l'estate è ormai arrivata e con lei anche il caldo afoso. È arrivato quel momento dell'anno in cui indossiamo abiti leggeri, gonne e short corti e in cui iniziamo a sudare anche solo guardando da lontano un capo in lana o un paio di pantaloni lunghi e realizzati in tessuto pesante. Questo non succede a Chiara Ferragni che anche a fine giugno ama indossare i pantaloni di velluto. Ebbene sì, la nota imprenditrice digitale non segue le stagionalità e in estate indossa un paio di pantaloni palazzo in velluto a coste.

Chiara Ferragni con pantaloni Loewe, sandali Chanel e borsa Ferragamo

L'avevamo lasciata a bordo palco, mentre cantava a squarciagola le canzoni di Fedez al Love Mi in Piazza Duomo a Milano, con indosso una minigonna e un top metallico dalle macro paillettes a specchio, un look rock e fresco, perfetto per una serata d'estate. Poi, per celebrare l'anniversario di matrimonio, aveva sfoggiato hot pants ricoperti di cristalli, in coordinato con una camicia dal tessuto leggero e impalpabile. Ora la ritroviamo con indosso pesanti pantaloni in velluto pink.

Il look estivo/invernale di Chiara Ferragni

Per trascorrere la giornata negli uffici del suo marchio, Chiara Ferragni ha scelto un look girly con capi e accessori griffati, indossando pantaloni di Loewe rosa confetto dalla silhouette extra large, con doppio logo della Maison ricamato all'altezza delle ginocchia, che costano 890 euro. Ferragni rende più estivo il look indossando una semplice canotta bianca crop con bretelline sottili e un paio di sandali stretch color lilla firmati Chanel. I capi e i sandali casual sono mixati con una borsa dalle linee eleganti, minimal e geometriche in pelle total black, di Ferragamo.

Chiara Ferragni sovverte dunque le "regole" stagionali della moda e in estate indossa un capo solitamente ritenuto invernale per il tessuto con cui è fatto. Evidentemente l'imprenditrice digitale non ha saputo resistere a uno dei pezzi più amati del momento, il pantalone logato di Loewe appunto, e l'ha sfoggiato nonostante le alte temperature.

La moda è no season, senza stagionalità

Scelte di stile della Ferragni a parte, è ormai da tempo che le stagionalità nella moda stanno diventando molto più fumose. I confini tra le stagioni sono meno definiti e sempre più stilisti sulle passerelle primaverili propongono capi in velluto, maglioni, cappotti e persino pellicce, mentre non è raro veder sfilare nelle collezioni invernali capi leggeri e più indicati per la stagione calda. Questo avviene perché ci si rivolge a un pubblico globale e sempre in movimento, che magari in inverno viaggia per raggiungere luoghi caldi o viceversa.

Sono cambiati anche i consumi del pubblico più attento alle ultime tendenze, che in molti casi non ha più la volontà, o la pazienza, di aspettare un anno per indossare ciò che ha appena visto in passerella. A questa esigenza risponde il see now buy now, tecnica commerciale utilizzata da molti brand della moda che mettono immediatamente in vendita i capi presentati durante le diverse fashion week, senza aspettare l'arrivo della stagione per cui quei capi sono stati pensati e disegnati.

Va anche notato che spessissimo personaggi celebri, influencer e star del cinema o della TV ricevono dalle Maison di moda abiti e accessori in anticipo, pezzi che non sono ancora in vendita nei negozi fisici o negli shop online. Ciò avviene per lanciare al meglio un prodotto che, se indossato da una celeb, senza dubbio avrà una spinta decisiva quando verrà effettivamente lanciato sul mercato. Tutto ciò rende probabile che una star o un personaggio famoso indossi capi inconsueti per la stagione in cui li indossa.