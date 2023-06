Tendenze estate 2023: i jeans con i tagli in vita di Chiara Ferragni sono i pantaloni da avere ora La tendenza dei pantaloni cut out, lanciata dalle sfilate Primavera/Estate 2023, ha conquistato anche Chiara Ferragni che ha sfoggiato un paio di jeans ‘ritagliati’ in denim scuro.

A cura di Beatrice Manca

Ssheena, Chiara Ferragni in Julfermilano, Stella McCartney

Da diverse stagioni la parola "cut out" è un imperativo della moda. Dopo gli abiti cut out e i top con i tagli, ora arriva la tendenza dei pantaloni cut out. I tagli in questione però non sono sulle gambe, bensì sui fianchi, ritagliando insolite geometrie sotto al punto vita. La tendenza era stata già avvistata sulle passerelle Primavera/Estate 2023 – proposta da Stella McCartney, Vitelli e Gucci – ma è letteralmente esplosa grazie alla regina delle influencer di moda: Chiara Ferragni. I suoi jeans con due ‘tasselli' nudi sui fianchi lo confermano: sono i pantaloni di moda da mettere nella wishlist dei saldi.

I jeans cut out di Chiara Ferragni

A lanciare la tendenza, ancora una volta, è stata Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha partecipato alla festa hawaiana organizzata dalla scuola del figlio Leone e per l'occasione ha sfoggiato un look total black. L'imprenditrice digitale ha indossato un top a maniche lunghe firmato Diesel, una borsa di Ferragamo e ballerine bicolor logate Chanel. Il pezzo forte, però, erano i jeans scuri a vita alta con due vistosi tasselli cut out all'altezza dei fianchi e inserti trasparenti verticali sulle gambe.

Chiara Ferragni

Il jeans è firmato JULFERMILANO: si tratta del modello X-TINA ed è in vendita al prezzo di 425 euro, in vari colori. Chiara Ferragni è stata accompagnata all'evento dal marito Fedez che ha optato per un look sportivo: bermuda e Crocs. "Mi confondo con la gioventù" ha detto scherzando sui social.

Jeans JULFERMILANO

I pantaloni cut out sono la moda della Primavera/Estate 2023

La tendenza è stata lanciata in sordina dalle sfilate Primavera/Estate 2023: sulle passerelle di Gucci e Marco Rambaldi sono apparsi pantaloni che simulavano un tanga incorporato attraverso tagli cut out all'altezza della vita. Stella McCartney, in versione più esplicita, ha ritagliato dai suoi pantaloni sartoriali la sagoma di una farfalla, creando un effetto vedo-non-vedo in un punto insolito, cioé sui fianchi. Originali con un innocente tocco di malizia, non stupisce che questi pantaloni e questi jeans stiano spopolando tra le star.

Pantaloni cut out di Vitelli

Vitelli gioca con le sovrapposizioni, abbinando i pantaloni con ‘buchi' laterali a un paio di collant. Se volete replicare la tendenza il girovita dev'essere protagonista: via libera a top mini dal sapore anni Novanta, dai gilet coi bottoni a quelli effetto uncinetto, fino ai top a fascia con le maniche corte. I jeans "intagliati" si possono abbinare a minicardigan colorati o a maglie (corte) a costine, mentre di sera sono perfetti con mini corsetti o top reggiseno scintillanti, da abbinare a sandali gioiello o a scarpe col tacco satinate a punta. I pantaloni in tessuto e con la piega, invece, diventano il punto di partenza per un'alternativa glamour al tailleur: la sensualità, come sempre, è questione di dettagli.