Fedez in bermuda alla festa della scuola di Leone: “Gli altri papà sono in giacca e cravatta” La scuola del piccolo Leone ha organizzato una festa di fine anno a tema Hawaii: Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato e hanno mostrato sui social alcuni momenti della serata.

Giugno è arrivato e i bambini fanno il conto alla rovescia per la fine della scuola. Leone Lucia Ferragni non fa eccezione: la sua scuola ha organizzato una festa hawaiana per salutare gli studenti prima delle vacanze. Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato insieme a tutti gli altri genitori e hanno condiviso alcune foto della serata in famiglia. Fedez, in particolare, ha deciso di dare un piccolo strappo al dress code: bermuda, Crocs e t-shirt smanicata: "Mi confondo con la gioventù".

Il look di Fedez con i bermuda di jeans

Fedez in queste ore è sotto i riflettori per via della ‘rottura' con Luis Sal: in un video su Youtube il rapper ha spiegato perché il suo co-conduttore ha abbandonato il podcast Muschio Selvaggio. Dopo settimane di gossip e speculazioni è arrivato il tanto atteso chiarimento: mentre la notizia rimbalzava in rete, Fedez si è goduto una tranquilla giornata in famiglia giocando con la figlia Vittoria e festeggiando il piccolo Leone nella sua scuola. Sempre fedele al suo stile, Fedez ha scelto un look casual per la festa di fine anno: t-shirt nera senza maniche, bermuda di jeans del brand Billionaire Boys Club e ciabatte nere Crocs.

Fedez in Billionaire Boys Club

Lui stesso ha scherzato sul suo look in un video condiviso su Instagram: "Tutti gli altri papà sono in giacca e cravatta, io mi confondo con la gioventù: vi faccio vedere il mio look", dice mentre la moglie Chiara Ferragni ride divertita e finge di storcere il naso. Il più divertito è sicuramente Leone che fa capolino nel video mostrandosi allegro e sorridente.

Shorts di Billionaire Boys Club

La festa a tema Hawaii di Leone

Leone, il primo figlio della coppia, ha compiuto 5 anni e frequenta una scuola internazionale di Milano, la St. Louis, che garantisce una formazione bilingue agli studenti. Poche settimane fa Leone ha posato per l'annuario scolastico con la divisa della scuola e Chiara Ferragni ha condiviso orgogliosa le foto, mostrando quanto fosse cresciuto il figlio nel giro di un anno. Anche l'imprenditrice digitale era presente alla festa hawaiana di fine anno, dove ha sfoggiato un look total black con ballerine Chanel e jeans cut out. A tutti i partecipanti è stata regalata una collana di fiori, per entrare nel tema della festa. Il prossimo sarà pieno di cambiamenti per la famiglia Ferragnez: Leone e Vittoria hanno visitato la nuova casa insieme alla madre, dando un primo sguardo alle camerette. Adesso però è il momento delle vacanze!