Leone con la divisa della scuola: giacca e gilet elegante per la giornata delle foto Leone è adorabile con la divisa blu notte composta da giacca, pantaloni e gilet coordinato: Chiara Ferragni ha condiviso le foto di questo giorno speciale su Instagram.

A cura di Beatrice Manca

Leone Lucia Ferragni, il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez, ha compiuto 5 anni lo scorso marzo e cresce ogni giorno di più. La madre su Instagram ha condiviso alcune nuove foto del bambino, elegantissimo con la divisa scolastica: con giacca, camicia e gilet Leone sembra più grande dei suoi anni e dimostra di aver ereditato la passione per la moda di famiglia!

Le foto di Leone con l'uniforme scolastica

Nell'istituto frequentato da Leone c'è la tradizione di un giorno dedicato alle foto, forse in previsione di un annuario scolastico come quelli dei Paesi anglosassoni. Prima di uscire di casa, la madre Chiara ha scattato alcune foto di suo figlio in soggiorno: Leone è adorabile con la divisa blu notte composta da giacca, pantaloni e gilet coordinato. Il bimbo ha poi pettinato i capelli biondissimi con la riga laterale e ha indossato un paio di sneakers con la chiusura a velcro.

Leone con la divisa scolastica

Che scuola frequenta Leone Lucia Ferragni

Prima di condividere le foto su Instagram, Chiara Ferragni ha coperto il simbolo della scuola dall'uniforme del figlio. In realtà sappiamo già che istituto frequenta: la scuola internazionale St. Louis, una struttura d'eccellenza che nei suoi tre campus a Milano accoglie bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni: dalla scuola dell’Infanzia alle scuole Secondarie. Ha lo status di scuola paritaria e tutti i bambini sono immersi nella lingua inglese per avere una formazione bilingue. Leone, infatti, parla già fluentemente l'inglese!