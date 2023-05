Leone in divisa scolastica, Chiara Ferragni confronta le foto: “Quanto è cambiato in un anno” Chiara Ferragni ha messo a confronto le foto di Leone del 2022 e del 2023, in divisa scolastica: è rimasta stupita nel notare quanto sia cresciuto in un anno.

A cura di Giusy Dente

Il tempo passa molto in fretta, quando si hanno dei bambini piccoli in casa. Seguirne la crescita per i genitori è una grande emozione, che inevitabilmente fa spazio anche a un po' di malinconia, proprio perché sembra che i mesi e gli anni corrano, facendoli diventare grandi troppo presto. Chiara Ferragni condivide la sua quotidianità sui social ogni giorno, includendo ovviamente anche ciò che riguarda la famiglia, compresi i due figli Leone e Vittoria. Il primogenito di casa ha compiuto 5 anni a marzo ed è già molto diverso rispetto alle foto del 2022, cresciuto a vista d'occhio.

I cambiamenti di Leone dal 2022 al 2023

Leone e Vittoria sono i grandi protagonisti di The Ferragnez 2. Proprio nella prima puntata a proposito delle scelte di stile per i due bimbi, Fedez ammette che non vestono davvero coordinati nella realtà, mentre sui social la famiglia al completo sfoggia spesso dei look matchy matchy (soprattutto la secondogenita e Chiara Ferragni). Di recente l'imprenditrice ha condiviso con fan e follower degli scatti di Leone diversi dal solito. Nelle foto il bimbo, infatti, indossa la divisa scolastica (con lo stemma dell'istituto coperto).

Il primogenito dei Ferragnez frequenta a Milano la scuola internazionale St. Louis, una struttura d'eccellenza che offre agli allievi una formazione bilingue. La scuola ogni anno è solita scattare delle foto agli alunni e Chiara Ferragni non ha resistito alla tentazione di confrontare quelle del 2022 e quelle del 2023. Le ha mostrate sui social, proprio per far vedere quanto in questi 12 mesi il suo bambino sia cresciuto. Balza subito agli occhi che è innanzitutto più alto e anche il viso ha assunto dei lineamenti un po' più decisi. Un po' diversa anche l'acconciatura: ora porta i capelli in modo un po' più sbarazzino. A essere rimasto intatto è il suo sguardo dolce, che ricorda tanto quello della mamma alla sua età. Più passano gli anni e più Leone diventa identico a Chiara Ferragni!