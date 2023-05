Fedez nella prima puntata di The Ferragnez 2: “Nella realtà non vestiamo i nostri figli coordinati” Nel primo episodio della seconda stagione di The Ferragnez, Fedez fa una piccola rivelazione in camera e dice: “Questa è una cosa fuori dalla realtà”

A cura di Beatrice Manca

La famiglia Ferragnez è tornata sul piccolo schermo. Giovedì 18 maggio sono usciti i primi 4 episodi della nuova stagione della serie The Ferragnez 2 (i successivi arriveranno su Amazon Prime Video il 25 maggio) dove i due protagonisti, Chiara Ferragni e Fedez, ripercorrono alcuni momenti salienti dell'ultimo anno, dall'operazione al Met Gala, fino ai preparativi per Sanremo 2023. La moda, ovviamente, ha un ruolo centrale: la coppia parla spesso di vestiti e delle scelte che fanno per i figli.

Le rivelazioni di Fedez sui vestiti di Vittoria e Leone

Nell'incipit della prima puntata vediamo la famiglia nel salotto di casa, in un momento di relax: Chiara Ferragni indossa una felpa tie-dye del suo brand, Chiara Ferragni Collection, e i figli Leone e Vittoria indossano due tute coordinate con gli stessi colori, rosa e celeste. Su Instagram vediamo spesso la famiglia con look coordinati: la piccola Vittoria, in particolare, spesso si veste come la madre. Fedez però svela subito che non è una cosa che capita spesso: "Posso dire una cosa in camera? – dice rivolgendosi al pubblico – Di solito non vestiamo i figli coordinati con la mamma". Poi rincara la dose: "Questa è una cosa completamente fuori dalla realtà, ma soprattutto perché io non sono coordinato?" A quel punto interviene la moglie Chiara Ferragni che risponde: "Tu non hai voluto perché – e abbassa la voce, ridendo – sei uno str**zo".

Chiara Ferragni e Vittoria con le creazioni Chiara Ferragni Brand

Il product placement in The Ferragnez 2

Chiara Ferragni ha lanciato un suo brand omonimo che produce abbigliamento, cosmetici, occhiali da sole e gioielli. Con l'arrivo della seconda figlia, Vittoria, Chiara Ferragni ha ampliato l'offerta con una linea kids e i bambini indossano spesso le sue creazioni. Nella serie ci sono diversi esempi di product placement: dalla scena iniziale con le tute tie-dye del brand ai calzettoni con il logo dell'occhio cigliato che vediamo indossare sia da Chiara che da Fedez in diverse scene. Cosmetici e abiti accompagnano Chiara Ferragni anche sui red carpet e nelle occasioni importanti: del resto quale miglior testimonial del brand se non la donna che l'ha inventato?