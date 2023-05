The Ferragnez 2, Chiara e i preparativi per Sanremo: come è nato l’abito nudo indossato al Festival Nella seconda stagione di The Ferragnez – La serie, Chiara Ferragni ha raccontato come si è preparata per il debutto al Festival di Sanremo. Com’è nato il famoso abito nudo sfoggiato sul palco dell’Ariston? Lo ha spiegato in alcune scene realizzate al fianco di Maria Grazia Chiuri.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Ferragnez 2: la serie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle prime puntate della seconda stagione di The Ferragnez – La serie, Chiara Ferragni ha raccontato come è nata l'idea di partecipare al Festival di Sanremo 2023. Era da ben tre anni che Amadeus le proponeva di co-condurre al suo fianco il noto evento canoro ma solo la scorsa estate ha deciso di accettare. Il motivo? Si è voluta mettere alla prova, affrontando le sue ansie e lanciandosi in una nuova esperienza che di sicuro l'avrebbe arricchita sia dal punto di vista umano che professionale. I preparativi sono cominciati a settembre ma già a giugno aveva iniziato a pensare alle Maison che l'avrebbero vestita: ecco come è nata l'idea dell'abito nudo che ha sfoggiato durante la prima serata all'Ariston.

Chiara Ferragni e l'amicizia con Maria Grazia Chiuri

Nella prima serata del Festival di Sanremo Chiara Ferragni ha indossato degli abiti manifesto realizzati appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri, la stilista di Dior. Quand'è che le ha proposto la collaborazione? Come rivelato nella serie The Ferragnez, le due si sono incontrate la scorsa estate a Siviglia durante lo show Cruise della Maison, quello in occasione del quale l'imprenditrice si trasformò in una ballerina di flamenco con tanto di rosa tra i capelli.

Chiara Ferragni con l’abito "senza vergogna" a Sanremo

Nella terza puntata dello show Chiara ha raccontato come è nata l'amicizia con la designer, le sue parole sono state: "Ho conosciuto Maria Grazia Chiuri nel luglio 2017 quando dopo la sua sfilata le chiesi se le avrebbe fatto piacere disegnare il mio abito da sposa. Lei ha accettato e da lì ci siamo messe subito al lavoro. È stato bella averla in tutti i momenti più importanti della mia vita e della mia carriera degli ultimi anni".

Leggi anche Chiara Ferragni vende vestiti, scarpe e borse in giardino

L’abito nudo di Dior

Chiara Ferragni, perché ha scelto Dior a Sanremo

Per quale motivo Chiara si è sempre sentita legata e rappresentata da Maria Grazia Chiuri? Fin dalla sua prima sfilata con Dior la designer ha condiviso dei forti messaggi femministi, non esitando a collaborare con artiste donne in ognuno dei suoi show. Come documentato in The Ferragnez, l'imprenditrice l'ha incontrata a Siviglia e, al motto di "Tu sei la mia guida perché nessuno è più femminista di te", le ha chiesto di disegnare alcuni dei suoi abiti per Sanremo. Quali erano gli obiettivi? Chiara voleva lanciare un messaggio con dei claim forti, desiderava prima di tutto qualcosa di trasparente che desse l'idea che fosse davvero nuda. La stilista chiaramente ha accettato subito e ha commentato la collaborazione dicendo: "Credo che dobbiamo celebrare la donna, le donne hanno paura di farlo. Tu che sei una donna di una nuova generazione devi celebrare questa occasione". Il risultato è ormai storia e il famoso "vestito senza vergogna" è riuscito a riportare l’attenzione sui diritti delle donne e del loro corpo su un palcoscenico importante come quello sanremese.