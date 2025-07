video suggerito

I figli di Chiara Ferragni praticano il Furby Yoga, cos’è e a cosa serve l’attività per bambini Avete mai sentito parlare del Furby Yoga? Leone e Vittoria Ferragni lo praticherebbero regolarmente e a rivelarlo è stata mamma Chiara: ecco che tipo di attività è e per quale motivo è tanto benefica. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week di Alta Moda e fin da ieri, il giorno di inizio delle sfilate, è apparsa in pubblico in una versione sofisticata e iper griffata. Era da oltre un anno che non partecipava all'evento, per la precisione da quando era stata coinvolta nello scandalo dei pandori Balocco, dunque non sorprende che sia super concentrata sul working trip, tanto da aver trascorso solo pochissime ore con la piccola Lea, la figlia appena nata della sorella Francesca. Ha lasciato a casa i figli Leone e Vittoria ma li sente più volte nel corso della giornata tramite messaggio e videocall. Ieri sera, in particolare, i due bimbi si sono dati al Furby Yoga: cos'è e a cosa serve?

Cos'è il Furby Yoga

Ieri sera, al motto di "Intanto a casa", Chiara Ferragni ha fatto uno screen a una foto inviatale dai figli Leone e Vittoria, che le hanno rivelato di essere alla prese con lo yoga con i Furby, i pupazzetti robotici e interattivi che hanno spopolato negli anni '90 e che sono tornati in voga. La casa produttrice Hasbro, in particolare, ha lanciato delle lezioni gratuite di yoga e meditazione per i bambini da praticare proprio in compagnia degli iconici peluche, l'obiettivo? Incoraggiare i piccoli a essere attivi e dinamici, stimolandoli a divertirsi senza tablet, smartphone e dispositivi elettronici. Tra affermazioni positive ed esercizi di respirazione, le lezioni disponibili unirebbero gioco e consapevolezza.

Il messaggio di Leone e Vittoria

Gli effetti benefici del Furby Yoga

Stando a un'indagine condotta da Hasbro qualche tempo fa, i bambini australiani trascorrono 44,8 ore davanti allo schermo durante le vacanze scolastiche, dunque in media oltre 3 ore al giorno. La cosa non farebbe altro che allontanarli sia dai genitori che dai coetanei, favorendo l'emergere di solitudine e problemi emotivi come stress e ansia. È proprio per sostenere delle attività di intrattenimento più sane che l'azienda ha lanciato il progetto Furby Yoga: basterebbe una sessione di 30 minuti al giorno per rafforzarli a livello fisico, mentale, emotivo e sociale, visto che si tratta di un'attività capace di stimolare il movimento, il rilassamento e il benessere. L'esercizio incoraggerebbe i piccoli anche a concentrarsi di più e ad avere una mente più lucida, stimolandoli a costruire autostima e fiducia in se stessi.